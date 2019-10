Eventi 215

Leggere insieme ai nonni, a Caltanissetta gruppo di lettura con gli ospiti di una casa di riposo

L'iniziativa è stata promossa dall'associazione "Tra le Righe" che incontrerà gli ospiti dell'istituto Testasecca

Redazione

23 Ottobre 2019 21:37

Dopo il primo incontro sperimentale di "Leggere insieme", il gruppo di

lettura ad alta voce alla Casa di Riposo Nonni Felici 4.0 all'Istituto

Testasecca di Viale della Regione 1, grazie alla collaborazione

dell'associazione Tra le Righe, organizza per domani, giovedì 24 Ottobre alle ore

17 il secondo incontro, aperto anche a chi non risiede nella casa di

riposo, e quindi a tutte le persone che vorranno partecipare ad

un'esperienza di condivisione ed emozione della lettura con persone

della terza età, che tanto vogliono ascoltare ma che tanto possono dare

alle persone più giovani di loro.

L'incontro del Gruppo di Lettura si terrà nel salotto delle attività

in comune della casa di riposo Nonni felici 4.0 al primo piano

dell'Istituto Testasecca di Viale della Regione n.1 a

Durante l'incontro ci sarà una pausa con la degustazione di un te, e la

partecipazione è gratuita.

Per l'associazione Tra le Righe, la lettura di un buon libro nella terza

età può giovare alla vita. Leggere aiuta ad aprire la mente, renderla

elastica e, motivo in più per ribadire l'importanza della lettura agli

anziani, a mantenerla tale grazie all'impegno di tipo attivo che la

lettura richiede. Il libro è in grado di sollecitare l'immaginazione,

purtroppo con l'avanzare dell'età, si prediligono attività passive e

meno impegnative come guardare la televisione e si relega l'attività di

lettura allo stretto necessario dei bisogni quotidiani.

Il laboratorio Leggere Insieme si pone come obiettivo quello di far

avvicinare gli anziani all'attività della lettura e del racconto, sia

in prima persona che attraverso l'ascolto. La persona anziana possiede

una grande risorsa, quella della memoria, dell'esperienza di vita

vissuta e di racconti letti e ascoltati, è testimone di cambiamenti

durante il corso della propria esistenza e, di conseguenza, è testimone

di diversi modi di vivere.

Attraverso la narrativa leghiamo emozioni, ricordi e sensazioni. Il

progetto "Leggere insieme" propone quindi un percorso di lettura

condivisa su vari temi, da quelli della vita quotidiana che hanno echi

del passato, a tematiche legate ai desideri, al mondo immaginario e

insieme ci confronteremo sulle letture e sugli argomenti incontrati. I

momenti di condivisione saranno occasioni di socializzazione, di

approfondimento reciproco e un piacevole passatempo che contrasta la

solitudine. La lettura ad alta voce rappresenta la soluzione ideale per

coloro i quali abbiano difficoltà visive, spesso la pagina letta

suscita racconti, riflessioni, ricordi o commenti che il lettore riceve

e custodisce. Un modo di "prendersi cura" della mente, dell'emozione e

della memoria. Durante gli incontri verranno raccolte in forma scritta i

commenti, i racconti e le testimonianze dei partecipanti che vorranno

contribuire a realizzare una raccolta di testi come elaborato tangibile

di questo percorso.

Dopo il primo incontro sperimentale di "Leggere insieme", il gruppo di

lettura ad alta voce alla Casa di Riposo Nonni Felici 4.0 all'Istituto

Testasecca di Viale della Regione 1, grazie alla collaborazione

dell'associazione Tra le Righe, organizza per domani, giovedì 24 Ottobre alle ore

17 il secondo incontro, aperto anche a chi non risiede nella casa di

riposo, e quindi a tutte le persone che vorranno partecipare ad

un'esperienza di condivisione ed emozione della lettura con persone

della terza età, che tanto vogliono ascoltare ma che tanto possono dare

alle persone più giovani di loro.

L'incontro del Gruppo di Lettura si terrà nel salotto delle attività

in comune della casa di riposo Nonni felici 4.0 al primo piano

dell'Istituto Testasecca di Viale della Regione n.1 a

Durante l'incontro ci sarà una pausa con la degustazione di un te, e la

partecipazione è gratuita.

Per l'associazione Tra le Righe, la lettura di un buon libro nella terza

età può giovare alla vita. Leggere aiuta ad aprire la mente, renderla

elastica e, motivo in più per ribadire l'importanza della lettura agli

anziani, a mantenerla tale grazie all'impegno di tipo attivo che la

lettura richiede. Il libro è in grado di sollecitare l'immaginazione,

purtroppo con l'avanzare dell'età, si prediligono attività passive e

meno impegnative come guardare la televisione e si relega l'attività di

lettura allo stretto necessario dei bisogni quotidiani.

Il laboratorio Leggere Insieme si pone come obiettivo quello di far

avvicinare gli anziani all'attività della lettura e del racconto, sia

in prima persona che attraverso l'ascolto. La persona anziana possiede

una grande risorsa, quella della memoria, dell'esperienza di vita

vissuta e di racconti letti e ascoltati, è testimone di cambiamenti

durante il corso della propria esistenza e, di conseguenza, è testimone

di diversi modi di vivere.

Attraverso la narrativa leghiamo emozioni, ricordi e sensazioni. Il

progetto "Leggere insieme" propone quindi un percorso di lettura

condivisa su vari temi, da quelli della vita quotidiana che hanno echi

del passato, a tematiche legate ai desideri, al mondo immaginario e

insieme ci confronteremo sulle letture e sugli argomenti incontrati. I

momenti di condivisione saranno occasioni di socializzazione, di

approfondimento reciproco e un piacevole passatempo che contrasta la

solitudine. La lettura ad alta voce rappresenta la soluzione ideale per

coloro i quali abbiano difficoltà visive, spesso la pagina letta

suscita racconti, riflessioni, ricordi o commenti che il lettore riceve

e custodisce. Un modo di "prendersi cura" della mente, dell'emozione e

della memoria. Durante gli incontri verranno raccolte in forma scritta i

commenti, i racconti e le testimonianze dei partecipanti che vorranno

contribuire a realizzare una raccolta di testi come elaborato tangibile

di questo percorso.

News Successiva Torna a Caltanissetta un corso di arabo, le lezioni prenderanno il via il 4 novembre

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews