Legge di Bilancio, Azzolina: "Prevista l'assunzione di 25 mila insegnanti di sostegno"

Sono previsti anche 1.000 docenti in più per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia

Redazione

14 Dicembre 2020 10:36

Abbiamo previsto un piano pluriennale per l’assunzione di 25mila docenti di sostegno in organico di diritto che si accompagnerà allo stanziamento di appositi fondi per la formazione del personale docente sulle tematiche dell’inclusione delle alunne e degli alunni con disabilità e per l’acquisto di ausili didattici. Sono previsti anche 1.000 docenti in più per il potenziamento dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia". Lo scrive sui social la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a proposito della legge di Bilancio. ANSA

