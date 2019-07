Eventi 577

Legambiente Caltanissetta organizza una giornata sui grani antichi locali

La lunga giornata si concluderà, a partire dalle ore 21, con la degustazione, offerta da Legambiente e Slow Food, di assaggi di pizze realizzate dalla Pizzeria Gusto Misto

Redazione

02 Luglio 2019 10:15

Avrà luogo domani, 3 Luglio 2019, la lunga giornata, voluta e organizzata da Legambiente e Slow Food Caltanissetta, con al centro i grani antichi siciliani, e che vedrà coinvolti tutti gli attori protagonisti del settore a partire dai produttori di grano, ai mulini, i panificatori e per finire i consumatori.

Il programma prevede sin dal mattino, a partire dalle ore 10, un corso di alta formazione per professionisti della panificazione, tenuto dal noto Bakery Chef Francesco Arena di Messina, miglior fornaio "Best in Sicily" del 2019, della scuola di Piergiorgio Gorilli (Fondatore e Presidente della Richemont Club Italia). Tale corso, al momento a rischio, si terrà solo al raggiungimento minimo di 6 adesioni e si terrà presso l'aula di formazione della P.A.I.R. S.r.l. (di Sergio Alù), sita a Caltanissetta, in via E. Vassallo n°83-87.



Nel pomeriggio alle 19,00, presso l’isola pedonale del mercato storico “Strata a’ Foglia”, nel novero degli appuntamenti settimanali organizzati da Legambiente, si terrà una tavola rotonda sullo stato dell'arte del settore con la presenza di autorevoli esponenti. A detto incontro sono stati invitati a partecipare: Marco Riggi (Molino), Giuseppe Russo (Consorzio Ballatore), Luca Cammarata (Agricoltore), Giovanni Guccione (CREA), Maurizio Spinello (Forno Santa Rita), Eugenio Cottone (Legambiente), Stefania Mancini Alaimo (Slow Food e Resp. del progetto Grani Antichi).



Alle 20,00, invece, nei locali della Galleria “Benitendi”, sempre presso l’isola pedonale del mercato, a cura della condotta Slow Food di Caltanissetta, vi sarà la possibilità di partecipare gratuitamente a un laboratorio sensoriale e degustativo sul pane, nel corso del quale i partecipanti impareranno a riconoscere i prodotti di qualità e le loro caratteristiche.



La lunga giornata si concluderà, a partire dalle ore 21, con la degustazione, offerta da Legambiente e Slow Food, di assaggi di pizze realizzate dalla Pizzeria Gusto Misto, con farine di grani antichi (Maiorca e Perciasacchi del Molino Riggi) e lievito naturale, che sarà distribuita agli avventori dei locali presenti nel vecchio mercato.



Grande soddisfazione da parte di Ivo Cigna di Legambiente e Fabio Di Francesco fiduciario Slow Food Caltanissetta per la realizzazione dell'evento mirato a stimolare la crescita delle imprese locali e la conoscenza dei comuni consumatori.



Caltanissetta, 2 Luglio 2019



Ivo Cigna (Presidente Legambiente Caltanissetta)

Fabio Di Francesco (Fiduciario della Condotta Slow Food di Caltanissetta)



