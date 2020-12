Eventi 149

Legalità, gli studenti del "R. Settimo" di Caltanissetta incontrano on-line il giornalista Borrometi

L'incontro con il giornalista e scrittore antimafia Borrometi, si terrà il 4 dicembre dalle 11.30 alle 13

02 Dicembre 2020 20:12

Anche online non si fermano al liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R. Settimo” di Caltanissetta gli incontri dedicati all’approfondimento di temi d’attualità e legati al percorso di Educazione Civica ed Educazione alla Legalità.In questo contesto giorno 04/12/2020 dalle ore 11.30 alle ore 13.00, si svolgerà in modalità web una videoconferenza con il giornalista e scrittore antimafia Paolo Borrometi.

Paolo Borrometi, vicedirettore dell’AGI e direttore del sito indipendente La Spia.it, si è distinto per le sue inchieste giornalistiche su aspetti poco noti della mafia che opera nella Sicilia orientale, evidenziando come l’associazione criminale si sia trasformata nel tempo per divenire sempre più liquida e in trasformazione continua, come la società in cui viviamo.

Dal 2014, avendo subito una violenta aggressione, è sotto scorta. «Il 16 aprile del 2014 due uomini incappucciati mi aggredirono fisicamente spezzandomi una spalla in tre parti, che ancora oggi ha una menomazione permanente del 20%. Qualche giorno prima mi invitarono a farmi i fatti miei con una chiamata, una frase che ripeterono quel giorno prima di lasciarmi a terra: “Se non ti fai i fatti tuoi, questa è sola la prima”, ha raccontato il giornalista. Nel 2018 viene rivelato un tremendo attentato che Cosa Nostra aveva ordito alle sue spalle.

È scrittore, oltre ad essere giornalista, ha ricevuto premi ed onorificenze per la sua voce libera e coraggiosa.

Il giornalista, introdotto dalla Dirigente Reggente Loredana Schillaci, colloquierà con gli studenti delle classi V, per testimoniare come il rispetto della legge e l’amore per le istituzioni dello Stato siano valori da vivere concretamente tutti i giorni con la forza della coerenza.





