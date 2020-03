Cronaca 1497

Leandro Janni sulla scomparsa di Katiuscia Volpe: "L'emergenza ci aiuti a riflettere sul senso del nostro esistere"

Pubblichiamo di seguito una nota a firma di Leandro Janni

Redazione

05 Marzo 2020 13:12

Caltanissetta, marzo 2020. E’ la compassione, la cristiana misericordia, lo spirito di comunità, l’anelito di fratellanza se non l’humana pietas che ci inducono a commentare, con amorevoli parole, la prematura, tristissima scomparsa della concittadina Katiuscia (Katia) Volpe? O è la nostra ansia di protagonismo? La nostra cattiva coscienza? Ma quante altre persone in difficoltà, in solitudine, in questa Città vengono ignorate, inascoltate, non viste? A quanti (imprevedibili) suicidi abbiamo assistito?Gli studiosi affermano che negli ultimi anni, nella società italiana è avvenuta una sorta di “torsione sociale”: ovvero siamo passati dalla lotta di classe alla lotta tra poveri (gli “stranieri”) e impoveriti (il cosiddetto “ceto medio”). Ecco: forse dovremmo avere una maggiore consapevolezza sociale e politica. Una maggiore disponibilità, apertura verso gli altri. Di certo il pervasivo, incombente coronavirus aumenta le nostre difficoltà, personali e collettive. Ma in fondo, paradossalmente, è una preziosa occasione per riflettere sul senso del nostro esistere, vivere e relazionarci in questa Città e in questo nostro Pianeta, che paiono allontanarsi, sfuggirci ogni giorno di più.

Leandro Janni



