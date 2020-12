Attualita 154

Leandro Janni, Italia Nostra: "Tutti gli alberi di Natale sono perfetti...si fa per dire!"

Dal Cedro dell'Altante di Palermo al geometrico albero riproposto a Caltanissetta, una riflessione di Leandro Janni

Redazione

14 Dicembre 2020 09:24

Charles Barnard ha scritto: «L’Albero di Natale perfetto? Tutti gli alberi di Natale sono perfetti!»A Palermo, per questo speciale Natale 2020, l'Amministrazione Comunale aveva fatto espiantare e proposto il classico Abete (Abies). Ma, sfortunatamente, durante le operazioni di carico sul camion per il trasporto, dal bosco a Piazza Politeama, l'albero è stato danneggiato. Quindi gli operai hanno optato per un Cipresso (Cupressus), nobile albero dalla chioma dritta, folta e decisa. Ma, – come dire? – troppo riconducibile alla mesta architettura cimiteriale. Le molteplici e perentorie critiche hanno costretto il sindaco Orlando e l'assessore comunale al Verde Marino a cambiare albero. Ed ecco, adesso, un altro albero: un Cedro dell’Atlante (Cedrus atlantica).

Ma un Cedro – mannaggia! – dalla chioma storta, barocca e tempestosa. Inutile dire che le critiche si sono riaccese. Inesorabilmente. Insomma: incontentabile popolo!

E a Caltanissetta? E del nostro Albero di Natale di Piazza Garibaldi, ri-proposto dal pragmatico sindaco Gambino, che dire? Un Albero di Natale decisamente geometrico. Comunque suggestivo. Un “albero” non espiantato dai boschi siciliani.



Prof. Leandro Janni, presidente di Italia Nostra Sicilia





Qualità della vita, la classifica del Sole 24 Ore. Caltanissetta migliora: passa dall'ultimo posto al penultimo

Rosalba Panvini dopo oltre 30 anni di servizio va in pensione: ha guidato anche la Soprintendenza di Caltanissetta

