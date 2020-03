Cronaca 872

Leandro Janni, Italia Nostra: "Come e quando la sanificazione delle strade a Caltanissetta?"

Come si legge nelle note ufficiali di alcuni Comuni, per la "sanificazione" (disinfezione) "è stato utilizzato l'ipoclorito di sodio all'1%

Redazione

13 Marzo 2020 09:55

Dopo i decreti di emergenza emessi dal Governo Nazionale, scattano ulteriori, drastiche misure per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. Misure che tutti conosciamo, che tutti dobbiamo rispettare. Nel Sud Italia è iniziata la “sanificazione” di strade, piazze, mercati e quant’altro, per arginare, bloccare il contagio. I primi Comuni a metterla in atto sono Benevento, Avellino, Sorrento, Foggia, Taranto, Trani, Siracusa, Catania e la vicina Città di Enna. Gli interventi vengono realizzati nelle ore notturne. Dunque, preso atto della gravità della situazione, per chi vive, abita a Caltanissetta, la domanda – rivolta ovviamente al Sindaco, al Prefetto, alle Autorità Sanitarie – è inevitabile: dove, come e quando saranno poste in essere azioni di “sanificazione” in questa nostra Città? Pertanto, attendiamo comunicazioni ufficiali. Risposte chiare.

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia



Dopo i decreti di emergenza emessi dal Governo Nazionale, scattano ulteriori, drastiche misure per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. Misure che tutti conosciamo, che tutti dobbiamo rispettare. Nel Sud Italia è iniziata la “sanificazione” di strade, piazze, mercati e quant’altro, per arginare, bloccare il contagio. I primi Comuni a metterla in atto sono Benevento, Avellino, Sorrento, Foggia, Taranto, Trani, Siracusa, Catania e la vicina Città di Enna. Gli interventi vengono realizzati nelle ore notturne. Dunque, preso atto della gravità della situazione, per chi vive, abita a Caltanissetta, la domanda – rivolta ovviamente al Sindaco, al Prefetto, alle Autorità Sanitarie – è inevitabile: dove, come e quando saranno poste in essere azioni di “sanificazione” in questa nostra Città? Pertanto, attendiamo comunicazioni ufficiali. Risposte chiare.

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia



Coronavirus, rinforzi dalla Cina per aiutare l'Italia: arrivano nove medici specializzati

News Successiva Coronavirus. A Caltanissetta si attende l'esito di altri due tamponi, stabile la paziente di Sciacca

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare