Attualita 950

Leandro Janni e le foto del viceministro Cancelleri: "La sua pagina una miniera d'oro di autorappresentazioni"

Il prof Leandro Janni analizza la fenomenologia (e simbologia) del viceministro Cancelleri

Redazione

16 Febbraio 2020 10:37

Galllery

Italia, febbraio 2020. Fenomenologia (e simbologia) del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri attraverso quattro suoi ritratti fotografici e quattro aforismi sull’ottimismo. Di certo la pagina Facebook del viceministro nisseno è una miniera d’oro per quanto riguarda le sue azioni e le sue auto-rappresentazioni. Ma veniamo agli aforismi – comunque inscindibili dalle foto.

1) «Il pessimista è uno che si è informato» (proverbio russo).

2) «Ottimisti e pessimisti hanno un grande difetto che li accomuna: hanno paura della verità» (Tristan Bernard).

3) «Tutto va per il meglio nel peggiore dei mondi possibili» (Dino Campana).

4) «Una vecchia domanda: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Risposta: Chi se ne importa? Importa davvero se il bicchiere sia mezzo pieno o mezzo vuoto? La questione è se placa o no la tua sete» (Larry Winget).

Leandro Janni



