"Le vie dei tesori", visitatori in aumento: a Caltanissetta in diecimila per ammirare le bellezze del territorio

La terza edizione della manifestazione è stato un vero e proprio successo. Hanno dato il loro contributo anche molti studenti

Redazione

01 Ottobre 2019 15:52

Successo per la terza edizione de “Le Vie dei Tesori” a Caltanissetta L’Associazione Creative Spaces ringrazia i più di 10.000 visitatori Si è conclusa domenica 29 settembre la manifestazione de "Le Vie dei Tesori". Festival di risonanza nazionale che ha reso protagonista il territorio nisseno ed i suoi innumerevoli tesori. Gli organizzatori del circuito nisseno ovvero l'Associazione Culturale Creative Spaces raccolgono i frutti di un'esperienza che è andata ben oltre le aspettative. "Il festival è stato portatore di ben oltre 10.000 presenze, aumentando nettamente i numeri dello scorso anno. Numerosi turisti provenienti da diverse zone della Sicilia hanno fatto sì che Caltanissetta emerga come meta turistica e come patrimonio culturale da scoprire” dice il presidente Arch. Eros Di Prima. La macchina organizzativa è stata impegnativa e intrecciata alle direttive di Palermo, grazie al lavoro di squadra e alla partecipazione di diversi istituti scolastici. Di certo questo festival è per l'Associazione Creative Spaces una grande crescita verso altri progetti in cantiere. Continua il Presidente “anche quest’anno nisseni e turisti hanno scoperto luoghi fino ad ora poco conosciuti e grazie all’impegno dei volontari dell’Ass. Creative Spaces insieme ai ragazzi delle scuole ne hanno conosciuto la storia”. E’ importante che la cultura venga assorbita dai giovani poiché da subito siano riconosciuti i valori artistici e storici della città, restituendo quel senso di appartenenza che si è un pò perduto nel tempo. Conclude Eros Di Prima “doverosi i ringraziamenti di tutti coloro che hanno reso fattibile la manifestazione ed hanno collaborato alla sua riuscita: l'Ass. Le Vie dei Tesori di Palermo che ha creduto anche quest'anno in noi, ringrazio il Comune di Caltanissetta, la Provincia, la Soprintendenza, la Diocesi, la Banca Sicana, l'Averna, il notaio Grasso, la famiglia Vancheri, la famiglia Benza e l'Ass. Mutilato e Invalidi di guerra. Ringrazio inoltre i numerosi giovani volontari provenienti da diversi istituti superiori del territorio che hanno partecipato con entusiasmo a tutta la manifestazione e tutti coloro i quali hanno contribuito alla riuscita della manifestazione".

