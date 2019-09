Eventi 291

Le Vie dei Tesori per il terzo anno torna a Caltanissetta alla scoperta del patrimonio culturale della città

L'edizione 2019 verrà presentata domani, martedì 3 settembre, alle 11 nella sala gialla di Palazzo del Carmine

Redazione

02 Settembre 2019 16:50

Quindici luoghi da scoprire in tre weekend dal 13 al 29 settembre; tante novità e alcune conferme dopo il successo di visitatori dello scorso anno: LE VIE DEI TESORI - il festival che racconta il patrimonio culturale dell'Isola e non solo - ritorna per il terzo anno consecutivo a Caltanissetta . L'edizione 2019 sarà presentata martedì 3 settembre 2019 alle 11 nella Sala Gialla di Palazzo del Carmine. Partecipano il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, gli assessori Grazia Giammusso e Marcello Frangiamone, il vicepresidente de Le Vie dei Tesori, Marcello Barbaro ed Eros Di Prima, presidente dell'associazione Creative Spaces che cura l'organizzazione logistica delle visite.



