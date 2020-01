Eventi 228

Le sardine tornano in piazza con un flashmob: il 25 gennaio appuntamento a Delia

Le sardine si danno appuntamento in tutta Italia per riprendere il tema delle infrastrutture e quello dell'emigrazione

Redazione

22 Gennaio 2020 10:37

Tornano in piazza con un flashmob. Le sardine si danno appuntamento in tutta Italia e anche in Sicilia sabato 25 gennaio alle 18 per riprendere "il tema delle infrastrutture e quello dell'emigrazione che affligge la Sicilia e l'intero Meridione", si legge nella nota."Sarà inoltre l'occasione per ribadire ancora una volta - continua -, come fatto dalle singole piazze locali, che anche #LaSiciliaNonSiLega, a maggior ragione adesso che la Lega ha costituito il suo primo gruppo consiliare all'Ars ed è entrata anche in alcune giunte comunali. Essere leghisti e siciliani, leghisti e meridionali è un controsenso per chi ha memoria".

Pochi gli oggetti da portare con sé: un prototipo di valigia di cartone, una poesia stampata da scambiare in piazza e un ombrello colorato.

Ecco tutte le tappe siciliane che coinvolgeranno tutte e nove le province:



Milazzo (Messina) - via Giacomo Medici

Catania - piazza Vincenzo Bellini (p.zza Teatro Massimo)

Siracusa – piazza Archimede

Modica (Ragusa) – piazza Principe di Napoli

Delia (Caltanissetta) – piazza del Carmelo

Enna - via Mercato Sant'Antonio (quartiere a Chiazza)

Agrigento - piazza Cavour

Trapani - Palazzo Cavarretta all'inizio Corso Vittorio Emanuele

Palermo - piazza Sant'Anna

