Le regole per la scuola, test sierologici a campione tra gli studenti: intesa tra Miur e sindacati

Il documento riguarda le richieste avanzate dalle parti sociali, già sottoposte al Comitato Tecnico Scientifico, ai ministeri di Istruzione e Salute

Redazione

27 Luglio 2020 14:56

Pronta la bozza del protocollo di intesa tra Miur e sindacati per garantire l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza. Verranno eseguiti test a campione tra gli studenti."Svolgimento dei test sierologici per tutto il personale scolastico - si evince dalla bozza - in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche" ed effettuazione dei "test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Saranno a questi fini adottati i criteri di: volontarietà di adesione al test, gratuità dello stesso per l'utenza, svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche".

Il documento riguarda le richieste avanzate dalle parti sociali, già sottoposte al Comitato Tecnico Scientifico, ai ministeri di Istruzione e Salute e ora al vaglio. Tra questa anche "l'individuazione in tutte le scuole del medico competente che effettui il servizio di sorveglianza sanitaria".



