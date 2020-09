Eventi 292

"Le pere più buone aiutano i bambini in ospedale", torna anche a Caltanissetta la giornata nazionale Abio

Vista l'emergenza sanitaria sarà‌ ‌possibile‌ ‌prenotare‌ ‌una‌ ‌confezione‌, ‌contenente‌ ‌due‌ ‌cestini‌,‌ ‌per‌ ‌sostenere‌ ‌l’attività‌ ‌di‌ ‌ABIO‌ ‌su‌ ‌tutto‌ ‌il‌ ‌territorio‌ ‌nazionale

Redazione

23 Settembre 2020 09:00

Appuntamento sabato 26 settembre con la Giornata‌ ‌Nazionale‌ ‌‌perAmore,‌ ‌perABIO‌ ‌-‌ ‌‌Le‌ ‌pere‌ ‌più‌ ‌buone‌ ‌aiutano‌ ‌i‌ ‌bambini‌ ‌in‌ ‌ospedale‌ . “Tornare‌ ‌in‌ ‌Ospedale,‌ ‌non‌ ‌appena‌ ‌possibile,‌ ‌al‌ ‌fianco‌ ‌dei‌ ‌bambini,‌ ‌degli‌ ‌adolescenti‌ ‌e‌ ‌delle‌ ‌loro‌ ‌famiglie,‌ ‌per contribuire‌ ‌a‌ ‌trasformare‌ ‌ancora‌ ‌una‌ ‌volta‌ ‌il‌ ‌mondo‌ ‌dell’Ospedale‌ ‌e‌ ‌renderlo‌ ‌sempre‌ ‌più‌ ‌a‌ ‌misura‌ ‌di‌ ‌bambino:‌ ‌questo‌ ‌è‌ ‌l’obiettivo‌ ‌che‌ ‌non‌ ‌abbiamo‌ ‌mai‌ ‌perso‌ ‌di‌ ‌vista.‌ ‌L’emergenza‌ ‌COVID-19‌ ‌ci‌ ‌ha‌ ‌costretti‌ ‌per‌ ‌qualche‌ ‌mese‌ ‌lontano‌ ‌dalle‌ ‌pediatrie,‌ ‌ma‌ ‌ABIO‌ ‌è‌ ‌rimasta‌ ‌salda‌ ‌ed‌ ‌unita,‌ ‌ha‌ ‌lavorato‌ ‌da‌ ‌remoto‌ ‌attraverso‌ ‌le‌ ‌iniziative‌ ‌#abioanchedalontano‌ ‌per‌ ‌non‌ ‌far‌ ‌mancare‌ ‌ai‌ ‌bambini‌ ‌e‌ ‌alle‌ ‌famiglie‌ ‌in‌ ‌ospedale‌ ‌un‌ ‌sorriso‌ ‌accogliente‌ ‌e‌ ‌un‌ ‌momento‌ ‌di‌ ‌svago‌ ‌e‌ ‌di‌ ‌gioco. Non‌ ‌sappiamo‌ ‌ancora‌ ‌quando‌ ‌sarà‌ ‌possibile‌ ‌riprendere‌ ‌il‌ ‌servizio‌ ‌in‌ ‌reparto,‌ ‌ma‌ ‌sappiamo‌ ‌perché‌ ‌vogliamo‌ ‌farlo:‌ ‌per‌ ‌continuare‌ ‌a‌ ‌prenderci‌ ‌cura‌ ‌dei‌ ‌bambini,‌ ‌degli‌ ‌adolescenti‌ ‌e‌ ‌delle‌ ‌loro‌ ‌famiglie‌ ‌nel‌ ‌momento‌ ‌difficile‌ ‌dell’impatto‌ ‌con‌ ‌l’Ospedale.‌ ‌Un‌ ‌impegno‌ ‌preso‌ ‌dal‌ ‌1978‌ ‌e‌ ‌realizzato‌ ‌ogni‌ ‌giorno‌ ‌dai‌ ‌nostri‌ ‌volontari,‌ ‌in‌ ‌tutta‌ ‌Italia.”‌ ‌ ‌Questo quanto ha detto il prof.‌ ‌Vittorio‌ ‌Carnelli,‌ ‌Presidente‌ ‌Fondazione‌ ‌ABIO‌ ‌Italia‌ ‌Onlus‌ ‌‌La‌ ‌Giornata‌ ‌Nazionale‌ ‌ABIO‌ ‌è‌ ‌un’occasione‌ ‌unica‌ ‌che aspettiamo,‌ ‌anno‌ ‌dopo‌ ‌anno,‌ ‌per‌ ‌portare‌ ‌in‌ ‌piazza‌ ‌l’#orgoglioABIO‌ ‌e‌ ‌raccontare‌ ‌la‌ ‌nostra‌ ‌straordinaria‌ ‌storia‌ ‌a‌ ‌misura‌ ‌di‌ ‌bambino.‌ ‌

Da‌ ‌ormai‌ ‌più‌ ‌di‌ ‌15‌ ‌anni‌ ‌i‌ ‌volontari‌ ‌ABIO‌ ‌portano‌ ‌il‌ ‌loro‌ ‌sorriso e‌ ‌la‌ ‌loro‌ ‌testimonianza in‌ ‌oltre‌ ‌150‌ ‌piazze‌ ‌d’Italia‌ ‌per‌ ‌incontrare‌ ‌le‌ ‌moltissime‌ ‌persone che‌ ‌credono‌ ‌in‌ ‌quello‌ ‌che‌ ‌facciamo‌ ‌e‌ ‌sostengono‌ ‌la‌ ‌nostra‌ ‌attività.‌ ‌ ‌‌

Quest’anno‌ ‌–‌ ‌vista‌ ‌l’emergenza‌ ‌sanitaria‌ ‌che‌ ‌il‌ ‌nostro‌ ‌paese‌ ‌sta‌ ‌vivendo‌ ‌–‌ ‌abbiamo‌ ‌deciso‌ ‌di‌ ‌trasformare‌ ‌la‌ ‌Giornata‌ ‌Nazionale‌ ‌ABIO‌ in‌ ‌un‌ ‌grande‌ ‌evento‌ ‌online‌ che‌ ‌darà‌ ‌la‌ ‌possibilità‌ ‌a‌ ‌coloro‌ ‌che in‌ ‌tutta‌ ‌Italia vogliono‌ ‌sostenere l’Associazione‌ ‌per‌ ‌il‌ ‌Bambino‌ ‌in‌ ‌Ospedale di‌ ‌ricevere‌ ‌direttamente‌ ‌a‌ ‌casa‌ ‌una‌ ‌confezione‌ ‌di‌ ‌pere‌ ‌a‌ ‌fronte‌ ‌di‌ ‌una‌ ‌donazione.‌ ‌

‌Sul‌ ‌sito‌ ‌‌www.giornatanazionaleabio.org‌:‌ ‌dal‌ ‌7‌ ‌settembre‌ ‌al‌ ‌7‌ ‌ottobre‌ ‌sarà‌ ‌possibile‌ ‌prenotare‌ ‌una‌ ‌confezione‌ ‌-‌ ‌contenente‌ ‌due‌ ‌cestini‌ ‌-‌ ‌per‌ ‌sostenere‌ ‌l’attività‌ ‌di‌ ‌ABIO‌ ‌su‌ ‌tutto‌ ‌il‌ ‌territorio‌ ‌nazionale.‌ ‌

Si potrà ‌‌scegliere di destinare la ‌donazione‌ ‌al‌ ‌gruppo ABIO‌ ‌di Caltanissetta‌ e‌ ‌di regalare ‌i‌ ‌cestini‌ ‌a‌ ‌parenti‌ ‌e‌ ‌amici!‌ ‌ ‌Per‌ ‌tutto‌ ‌il‌ ‌mese‌ ‌saranno disponibili sul sito le‌ ‌testimonianze‌ ‌dei‌ ‌volontari‌ ‌ABIO‌, ‌che‌ ‌‌racconteranno‌ ‌con‌ ‌foto‌ ‌e‌ ‌video‌ ‌come‌ ‌stanno‌ ‌vivendo‌ ‌questo‌ ‌periodo ‌lontano‌ ‌dai‌ ‌reparti di‌ ‌Pediatria e che cosa sperano per il prossimo futuro. Si potranno ‌scoprire direttamente dai loro racconti le iniziative‌ ‌che‌ ‌hanno‌ ‌organizzato‌ ‌e‌ ‌le attività‌ ‌#ABIOadistanza‌ ‌realizzate in‌ ‌questi‌ ‌mesi, per‌ ‌tenere ‌compagnia anche‌ ‌da lontano ai bambini, agli adolescenti‌ ‌e‌ alle famiglie che‌ ‌hanno‌ ‌vissuto‌ ‌o‌ ‌stanno‌ ‌affrontando‌ ‌la‌ ‌difficile‌ ‌esperienza‌ ‌dell’ospedale.‌ ‌

Il‌ ‌contributo‌ ‌di‌ ‌tutti‌ ‌sarà‌ ‌fondamentale‌ ‌per‌ ‌finanziare‌ ‌i‌ ‌corsi‌ ‌di‌ ‌formazione per‌ ‌nuovi aspiranti‌ ‌volontari e‌ ‌per chi è‌ ‌già‌ ‌volontario, per preparare ‌tutti‌ ‌‌alle‌ ‌nuove‌ ‌regole‌ ‌ed‌ ‌essere‌ ‌pronti‌ ‌a tornare‌ ‌in‌ ‌servizio‌ ‌appena‌ ‌sarà‌ ‌possibile.‌ ‌‌Prenotando‌ ‌una‌ ‌confezione‌ ‌di‌ ‌ottime‌ ‌pere,‌ ‌sarà possibile ‌sostenere‌ ‌ABIO‌ ‌e‌ ‌costruire‌ ‌con‌ ‌noi‌ ‌un‌ ‌nuovo‌ ‌inizio:‌ ‌#sPeraconABIO!‌ ‌

PER INFORMAZIONI

Nome referente: Irene Bonanno 3406268393

E-mail: abiocaltanissetta@gmail.com

Sito: https://www.facebook.com/gruppoabiocaltanissetta







Appuntamento sabato 26 settembre con la Giornata‌ ‌Nazionale‌ ‌‌perAmore,‌ ‌perABIO‌ ‌-‌ ‌‌Le‌ ‌pere‌ ‌più‌ ‌buone‌ ‌aiutano‌ ‌i‌ ‌bambini‌ ‌in‌ ‌ospedale‌ . “Tornare‌ ‌in‌ ‌Ospedale,‌ ‌non‌ ‌appena‌ ‌possibile,‌ ‌al‌ ‌fianco‌ ‌dei‌ ‌bambini,‌ ‌degli‌ ‌adolescenti‌ ‌e‌ ‌delle‌ ‌loro‌ ‌famiglie,‌ ‌per contribuire‌ ‌a‌ ‌trasformare‌ ‌ancora‌ ‌una‌ ‌volta‌ ‌il‌ ‌mondo‌ ‌dell’Ospedale‌ ‌e‌ ‌renderlo‌ ‌sempre‌ ‌più‌ ‌a‌ ‌misura‌ ‌di‌ ‌bambino:‌ ‌questo‌ ‌è‌ ‌l’obiettivo‌ ‌che‌ ‌non‌ ‌abbiamo‌ ‌mai‌ ‌perso‌ ‌di‌ ‌vista.‌ ‌L’emergenza‌ ‌COVID-19‌ ‌ci‌ ‌ha‌ ‌costretti‌ ‌per‌ ‌qualche‌ ‌mese‌ ‌lontano‌ ‌dalle‌ ‌pediatrie,‌ ‌ma‌ ‌ABIO‌ ‌è‌ ‌rimasta‌ ‌salda‌ ‌ed‌ ‌unita,‌ ‌ha‌ ‌lavorato‌ ‌da‌ ‌remoto‌ ‌attraverso‌ ‌le‌ ‌iniziative‌ ‌#abioanchedalontano‌ ‌per‌ ‌non‌ ‌far‌ ‌mancare‌ ‌ai‌ ‌bambini‌ ‌e‌ ‌alle‌ ‌famiglie‌ ‌in‌ ‌ospedale‌ ‌un‌ ‌sorriso‌ ‌accogliente‌ ‌e‌ ‌un‌ ‌momento‌ ‌di‌ ‌svago‌ ‌e‌ ‌di‌ ‌gioco. Non‌ ‌sappiamo‌ ‌ancora‌ ‌quando‌ ‌sarà‌ ‌possibile‌ ‌riprendere‌ ‌il‌ ‌servizio‌ ‌in‌ ‌reparto,‌ ‌ma‌ ‌sappiamo‌ ‌perché‌ ‌vogliamo‌ ‌farlo:‌ ‌per‌ ‌continuare‌ ‌a‌ ‌prenderci‌ ‌cura‌ ‌dei‌ ‌bambini,‌ ‌degli‌ ‌adolescenti‌ ‌e‌ ‌delle‌ ‌loro‌ ‌famiglie‌ ‌nel‌ ‌momento‌ ‌difficile‌ ‌dell’impatto‌ ‌con‌ ‌l’Ospedale.‌ ‌Un‌ ‌impegno‌ ‌preso‌ ‌dal‌ ‌1978‌ ‌e‌ ‌realizzato‌ ‌ogni‌ ‌giorno‌ ‌dai‌ ‌nostri‌ ‌volontari,‌ ‌in‌ ‌tutta‌ ‌Italia.”‌ ‌ ‌Questo quanto ha detto il prof.‌ ‌Vittorio‌ ‌Carnelli,‌ ‌Presidente‌ ‌Fondazione‌ ‌ABIO‌ ‌Italia‌ ‌Onlus‌ ‌‌La‌ ‌Giornata‌ ‌Nazionale‌ ‌ABIO‌ ‌è‌ ‌un’occasione‌ ‌unica‌ ‌che aspettiamo,‌ ‌anno‌ ‌dopo‌ ‌anno,‌ ‌per‌ ‌portare‌ ‌in‌ ‌piazza‌ ‌l’#orgoglioABIO‌ ‌e‌ ‌raccontare‌ ‌la‌ ‌nostra‌ ‌straordinaria‌ ‌storia‌ ‌a‌ ‌misura‌ ‌di‌ ‌bambino.‌ ‌

Da‌ ‌ormai‌ ‌più‌ ‌di‌ ‌15‌ ‌anni‌ ‌i‌ ‌volontari‌ ‌ABIO‌ ‌portano‌ ‌il‌ ‌loro‌ ‌sorriso e‌ ‌la‌ ‌loro‌ ‌testimonianza in‌ ‌oltre‌ ‌150‌ ‌piazze‌ ‌d’Italia‌ ‌per‌ ‌incontrare‌ ‌le‌ ‌moltissime‌ ‌persone che‌ ‌credono‌ ‌in‌ ‌quello‌ ‌che‌ ‌facciamo‌ ‌e‌ ‌sostengono‌ ‌la‌ ‌nostra‌ ‌attività.‌ ‌ ‌‌

Quest’anno‌ ‌–‌ ‌vista‌ ‌l’emergenza‌ ‌sanitaria‌ ‌che‌ ‌il‌ ‌nostro‌ ‌paese‌ ‌sta‌ ‌vivendo‌ ‌–‌ ‌abbiamo‌ ‌deciso‌ ‌di‌ ‌trasformare‌ ‌la‌ ‌Giornata‌ ‌Nazionale‌ ‌ABIO‌ in‌ ‌un‌ ‌grande‌ ‌evento‌ ‌online‌ che‌ ‌darà‌ ‌la‌ ‌possibilità‌ ‌a‌ ‌coloro‌ ‌che in‌ ‌tutta‌ ‌Italia vogliono‌ ‌sostenere l’Associazione‌ ‌per‌ ‌il‌ ‌Bambino‌ ‌in‌ ‌Ospedale di‌ ‌ricevere‌ ‌direttamente‌ ‌a‌ ‌casa‌ ‌una‌ ‌confezione‌ ‌di‌ ‌pere‌ ‌a‌ ‌fronte‌ ‌di‌ ‌una‌ ‌donazione.‌ ‌

‌Sul‌ ‌sito‌ ‌‌www.giornatanazionaleabio.org‌:‌ ‌dal‌ ‌7‌ ‌settembre‌ ‌al‌ ‌7‌ ‌ottobre‌ ‌sarà‌ ‌possibile‌ ‌prenotare‌ ‌una‌ ‌confezione‌ ‌-‌ ‌contenente‌ ‌due‌ ‌cestini‌ ‌-‌ ‌per‌ ‌sostenere‌ ‌l’attività‌ ‌di‌ ‌ABIO‌ ‌su‌ ‌tutto‌ ‌il‌ ‌territorio‌ ‌nazionale.‌ ‌

Si potrà ‌‌scegliere di destinare la ‌donazione‌ ‌al‌ ‌gruppo ABIO‌ ‌di Caltanissetta‌ e‌ ‌di regalare ‌i‌ ‌cestini‌ ‌a‌ ‌parenti‌ ‌e‌ ‌amici!‌ ‌ ‌Per‌ ‌tutto‌ ‌il‌ ‌mese‌ ‌saranno disponibili sul sito le‌ ‌testimonianze‌ ‌dei‌ ‌volontari‌ ‌ABIO‌, ‌che‌ ‌‌racconteranno‌ ‌con‌ ‌foto‌ ‌e‌ ‌video‌ ‌come‌ ‌stanno‌ ‌vivendo‌ ‌questo‌ ‌periodo ‌lontano‌ ‌dai‌ ‌reparti di‌ ‌Pediatria e che cosa sperano per il prossimo futuro. Si potranno ‌scoprire direttamente dai loro racconti le iniziative‌ ‌che‌ ‌hanno‌ ‌organizzato‌ ‌e‌ ‌le attività‌ ‌#ABIOadistanza‌ ‌realizzate in‌ ‌questi‌ ‌mesi, per‌ ‌tenere ‌compagnia anche‌ ‌da lontano ai bambini, agli adolescenti‌ ‌e‌ alle famiglie che‌ ‌hanno‌ ‌vissuto‌ ‌o‌ ‌stanno‌ ‌affrontando‌ ‌la‌ ‌difficile‌ ‌esperienza‌ ‌dell’ospedale.‌ ‌

Il‌ ‌contributo‌ ‌di‌ ‌tutti‌ ‌sarà‌ ‌fondamentale‌ ‌per‌ ‌finanziare‌ ‌i‌ ‌corsi‌ ‌di‌ ‌formazione per‌ ‌nuovi aspiranti‌ ‌volontari e‌ ‌per chi è‌ ‌già‌ ‌volontario, per preparare ‌tutti‌ ‌‌alle‌ ‌nuove‌ ‌regole‌ ‌ed‌ ‌essere‌ ‌pronti‌ ‌a tornare‌ ‌in‌ ‌servizio‌ ‌appena‌ ‌sarà‌ ‌possibile.‌ ‌‌Prenotando‌ ‌una‌ ‌confezione‌ ‌di‌ ‌ottime‌ ‌pere,‌ ‌sarà possibile ‌sostenere‌ ‌ABIO‌ ‌e‌ ‌costruire‌ ‌con‌ ‌noi‌ ‌un‌ ‌nuovo‌ ‌inizio:‌ ‌#sPeraconABIO!‌ ‌

PER INFORMAZIONI

Nome referente: Irene Bonanno 3406268393

E-mail: abiocaltanissetta@gmail.com

Sito: https://www.facebook.com/gruppoabiocaltanissetta







News Successiva Crescono i numeri de Le Vie dei Tesori: a Caltanissetta tra i siti più amati la chiesa e la cripta di San Sebastiano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare