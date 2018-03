Attualita 51

Le innovazioni contrattuali nel mondo della scuola: a Gela seminario della Cgil

L’incontro seminariale, molto coinvolgente e partecipato, ha offerto, a tutti i partecipanti, moltissimi spunti di riflessione grazie ad un programma dei lavori ricco e stimolante

25 Marzo 2018 11:27

In vista delle elezioni per il rinnovo delle RSU (Rappresentanze sindacali unitarie) del comparto scuola, che si terranno nelle giornate del 17-18-19 Aprile 2018, si è svolta oggi, 23 marzo 2013, presso la sala conferenze di “Villa Peretti” a Gela, una partecipata giornata seminariale promossa dalla FLC CGIL di Caltanissetta dal titolo molto significativo “Diritti, Doveri e Rappresentanza nel nuovo CCNL.

L’iniziativa seminariale, rivolta essenzialmente ai candidati alle elezioni RSU delle liste della FLC CGIL presentate in tutte le scuole della “zona sud” della provincia, ha assunto un significativo duplice aspetto: da un lato, mettere a fuoco le novità riguardanti i diritti e i doveri del personale della scuola, alla luce del recente rinnovo contrattuale, e dall’altro, affrontare il tema della rappresentanza, del “senso della rappresentanza”, in vista dell’imminente tornata elettorale delle RSU.



L’incontro seminariale, molto coinvolgente e partecipato, ha offerto, a tutti i partecipanti, moltissimi spunti di riflessione grazie ad un programma dei lavori ricco e stimolante.

La giornata formativa, aperta da Alberto Musca, Segretario generale FLC CGIL Caltanissetta e conclusa da Graziamaria Pistorino, Segretaria generale FLC CGIL Sicilia, è stata caratterizzata dagli interventi di Maurizio Lembo (Responsabile Area Formazione sindacale FLC CGIL), Alessandro Pazzaglia (Dipartimento formazione sindacale FLC CGIL Nazionale), Lillo Fasciana (docente di Discipline giuridiche ed economiche presso ITET “Rapisardi - Da Vinci” di Caltanissetta) e Ignazio Giudice (Segretario generale CGIL Caltanissetta).



Gli interventi dei relatori, molto ricchi e stimolanti, hanno suscitato l’interesse e il coinvolgimento diretto dei partecipanti. Le tematiche dei contributi formativi proposti sono state: “Le innovazioni contrattuali nelle relazioni di scuola “ (Lillo Fasciana), “Per una rappresentanza efficace. La fiducia è la leva “ ( Maurizio Lembo), “Il senso della rappresentanza, il valore della comunicazione” (Alessandro Pazzaglia) e “Territorio e rappresentanza” (Ignazio Giudice).



Analoga iniziativa si era svolta la settimana scorsa a Caltanissetta, dove erano stati coinvolti i candidati nelle liste della FLC CGIL delle scuole della “zona centro-nord” della provincia.











