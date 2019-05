Salute 466

"Le erbe aromatiche di Aism", fine settimana dedicato alla raccolta fondi nelle piazze di Caltanissetta, Gela e Mazzarino

I fondi raccolti saranno devoluti alla ricerca per la cura della sclerosi multipla. Saranno distribuite piantine aromatiche

Redazione

24 Maggio 2019 20:49

In occasione della Settimana Nazionale della Sclerosi Multipla, il 25 e il 26 maggio l’AISM organizza un importante evento i cui fondi verranno interamente devoluti alla ricerca scientifica: “Le erbe aromatiche di AISM”. La ricerca scientifica che AISM da più di 50 anni indirizza, promuove e sostiene è sempre una ricerca rigorosa e innovativa capace di produrre evidenze che impattino sulla vita delle persone con Sclerosi multipla.Anche in questo caso saremo presenti in tantissime piazze italiane dove saranno distribuite piantine di erbe aromatiche in cambio di un contributo di 10 euro.

E’ importante per la nostra Associazione e per tutte le persone colpite dalla Sclerosi Multipla poter contare sull’appoggio e la collaborazione di tutti per diffondere questo messaggio di solidarietà che diventa un aiuto concreto per realizzare la nostra visione: il nostro impegno per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla.

Le piazze profumano di ricerca! #Smuoviti, ti aspettiamo, vieni a trovarci in oltre 400 piazze italiane per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla.

Di seguito i nostri punti di solidarietà:

Caltanissetta

- Piazza Falcone Borsellino

- Chiesa San Luca

Gela

- Piazza Umberto I

- Muretti di Macchitella

- CRAI, via la paz/viale corte maggiore

Mazzarino

- Piazza Cavour



