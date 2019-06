Cronaca 2419

Le cade una molletta in testa e si presenta dalla vicina con tutta la famiglia, lite degenera a Caltanissetta

Urla, invettive e qualche schiaffo di troppo ieri pomeriggio in via Barone Lanzirotti, in pieno centro storico

Rita Cinardi

06 Giugno 2019 10:04

Sarebbe stata la caduta, probabilmente accidentale, di una molletta da un balcone, a scatenare una lite tra due famiglie nel primo pomeriggio di ieri in via Barone Lanzirotti. La molletta, infatti, è caduta a una ragazza che stava stendendo i panni, al primo piano di uno stabile, colpendo in testa la vicina che stava rientrando a casa. L’episodio, che si sarebbe potuto risolvere con una civile lamentela e delle scuse, ha scatenato, invece, una lite ai limiti del surreale. Da quanto raccontato da alcune persone presenti sul luogo del misfatto, infatti, la donna colpita dalla molletta, probabilmente convinta di essere stata vittima di un brutto scherzo da parte della ragazza, poco dopo si è presentata in casa di questa con l’intera famiglia al seguito. Dopo le urla, le invettive e qualche schiaffo di troppo, nonché l'intervento delle forze dell'ordine, la situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze.

Sarebbe stata la caduta, probabilmente accidentale, di una molletta da un balcone, a scatenare una lite tra due famiglie nel primo pomeriggio di ieri in via Barone Lanzirotti. La molletta, infatti, è caduta a una ragazza che stava stendendo i panni, al primo piano di uno stabile, colpendo in testa la vicina che stava rientrando a casa. L’episodio, che si sarebbe potuto risolvere con una civile lamentela e delle scuse, ha scatenato, invece, una lite ai limiti del surreale. Da quanto raccontato da alcune persone presenti sul luogo del misfatto, infatti, la donna colpita dalla molletta, probabilmente convinta di essere stata vittima di un brutto scherzo da parte della ragazza, poco dopo si è presentata in casa di questa con l’intera famiglia al seguito. Dopo le urla, le invettive e qualche schiaffo di troppo, nonché l'intervento delle forze dell'ordine, la situazione si è risolta senza ulteriori conseguenze.

Incidente al mercato rionale di Gela. Il sindaco di Caltanissetta esprime solidarietà e vicinanza

News Successiva Caltanisseta, un lettore denuncia: "Dopo tante belle parole il parco Dubini è nel degrado"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews