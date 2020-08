Eventi 158

Le Arti Marziali racchiuse in tre libri, il maestro nisseno Torregrossa presenta le sue fatiche letterarie

"Durante il lockdown - spiega Torregrossa - le emozioni erano tante e sentivo il bisogno di interloquire con tutti i miei allievi Italiani e esteri"

18 Agosto 2020 11:39

La vita del Maestro Nisseno Alfonso Torregrossa , come quella di ognuno di noi, ha subito forti cambiamenti a causa della pandemia e per questo il 49 enne , dopo oltre 40 anni di pratica e studio sia in Europa , Giappone , Israele , America ha deciso di scrivere tutto ciò che ha potuto sulle sua conoscenza approfondita delle Arti Marziali da lui insegnante in Italia e nel mondo .È successo tutto in maniera molto naturale. Durante il lockdown le emozioni erano tante e sentivo il bisogno di interloquire con tutti i miei allievi Italiani e esteri e mettere tutto per iscritto, così ho iniziato a scrivere ogni giorno . Quando poi l’emergenza si è affievolita, con alcuni miei studenti abbiamo preparo tutte le foto … così alla fine sono usciti ben tre libri, pubblicati su Amazon .

- Il primo libro si intitola: Matsuda Den Daito Ryu Aikijujutsu Renshinkan . Un libro tecnico da 135 pagine , sulla disciplina da me appresa in Giappone , l’arte del Daito Ryu , la più diffusa arte marziale tradizionale giapponese , all'origine dell' Aikido . Una splendida e raffinata disciplina, tra le più complesse, con un repertorio di tecniche e insegnamenti tra i più completi nel campo delle arti marziali, studiata un tempo anche da Mas Oyama , il fondatore del Kyokushinkai, adatta ad essere praticata da tutti con foto storiche e descrizioni dettagliate della prima parte del programma per cintura per poi spiazzare ai contenuti filosofici sulla ricerca del Budo (la via marziale giapponese) .

- Il secondo libro, si intitola : Karate è Vita in cui descrivo in modo semplice e diretto l’importanza del Karate nella vita quotidiana. Dalle origini ai giorni di oggi. Con foto e tecniche, comprese alcune tecniche di Autodifesa. Il Karate è Vita poiché riuscire a trasportare i valori del Karate nella vita di tutti i giorni è il vero significato di “praticare il karate tutta la vita”. Il Karate è un modo di vivere per le persone che vogliono la pace della mente e la pace nel mondo. Questo libro illustra alcuni concetti importanti per conoscere il significato delle tecniche di Karate e il metodo per apprenderle. In questa opera da 228 pagine , offro una guida completa ai fondamenti dell’Arte del Karate Kyokushinkai, dando suggerimenti su come applicare queste idee nella vita quotidiana. Credo fermamente che le arti marziali condividano molti aspetti con la vita stessa di un individuo. Come nella vita, attraverso le arti marziali, impariamo dagli altri e dai noi stessi per diventare brave persone, prima di tutto, e lasciare una segno positivo nel nostro percorso. Questo è un concetto che cerco sempre di applicare nei miei insegnamenti. Il libro è uscito su Amazon il 5 Agosto e grazie ai canali social sta riscuotendo molto successo . Attualmente è in corso una nuova ristampa per le numerose prenotazioni del libro .

- Il terzo libro si intitola : Impara a difenderti Kapap Krav Magà . Un ricco libro da 230 pagine progettato in modo tale che chiunque possa comprenderlo e in modo da essere realmente utile nella vita di tutti i giorni , con tutti i consigli contenuti . In questo volume vengono presentate le tecniche basi e più letali di questa arte del combattimento dopo esser stato il sistema di difesa personale ufficiale delle forze armate e di sicurezza israeliane, adottato anche da alcune delle più importanti forze di polizia, reparti militari d'elite e reparti speciali di tutto il mondo. Ovviamente il metodo utilizzato dai militari ha scopi del tutto diversi da quelli civili. Il testo menziona l’importanza della difesa personale poiché non è da considerarsi come un uso della forza attuata per sopraffare l'avversario, ma un insieme di strategie difensive a livello fisico, verbale e psicologico .

Nei tre testi ho cercato, quindi, di presentare una semplice classificazione delle tecniche e di descriverle in termini semplici e facilmente comprensibili. Tuttavia, come in tutte le arti marziali , vi sono molti aspetti che non possono essere adeguatamente spiegati a parole o con fotografie; quindi i miei testi non possono infatti sostituire la passione , la fatica e la disciplina , perché sono convinto che il modo migliore per acquisire le tecniche sia una lunga e costante pratica sul tatami con un valido Insegnante.



