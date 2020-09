Cronaca 2094

L'avvocato Taormina a Caltanissetta per difendere Montante: "Lo restituirò alla sua nobile missione di combattente della mafia"

Nel processo che si celebra con rito abbreviato Montante, difeso dagli avvocati Carlo Taormina e Giuseppe Panepinto, è imputato insieme ad altri quattro

Rita Cinardi

19 Settembre 2020 13:42

"Oggi a Caltanissetta ho potuto cominciare a difendere in aula Antonello Montante. Mi sono sentito investito di un grande compito e mi sono piacevolmente confermato di quanto alberghi nell’intimo della mia coscienza la convinzione della sua innocenza. Una posizione psicologica ottimale per il ruolo dell’avvocato.Lo restituirò alla sua nobile missione di combattente della mafia". Lo ha scritto l'avvocato Carlo Taormina sulla sua pagina facebook al termine dell'udienza di ieri del processo Montante che si celebra a Caltanissetta, con rito abbrevviato. Imputati del processo insieme a Montante anche l’ex comandante della Guardia di Finanza ed ex capocentro della Dia Gianfranco Ardizzone, il sostituto commissario di polizia Marco De Angelis, il responsabile della sicurezza di Confindustria Diego Di Simone e il questore Andrea Grassi. Gli imputati, sono accusati, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, al favoreggiamento, rivelazione di segreto d’ufficio e accesso abusivo al sistema informatico.

