Lavori in via Re d'Italia a Caltanissetta, Bruzzaniti: "Riapriamo corso Umberto"

Nota del consigliere comunale Gianluca Bruzzaniti che di seguito riportiamo

Redazione

29 Giugno 2020

Riapriamo, almeno temporaneamente, l'isola pedonale di c.so Umberto.A chiederlo é il Consigliere Comunale Gianluca Bruzzaniti, che, considerata la chiusura temporanea per lavori di via Re d'Italia, ritiene utile permettere ai cittadini di poter transitare dall'isola pedonale.

L' apertura dei pilone e l'accesso ai veicoli, per soli 100mt di strada, permetterebbe di evitare problemi alla circolazione veicolare e soprattutto non complicherebbe la già critica situazione economica di tanti commercianti di quella zona.

A volte le soluzioni ai problemi quotidiani sono semplici ed a portata di mano, non c'è bisogno di scervellarsi o di inventarsi chissà cosa.

Spero che l'amministrazione non si perda in discorsi più, che poco hanno a che fare con la problematica odierna, ed apra c.so Umberto immediatamente.





