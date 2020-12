Attualita 190

Primo condominio a Palermo ad usufruire del superbonus 110%: presto verrà avviato un cantiere anche a Gela

All'inaugurazione era presente il viceministro Cancelleri. Verrà effettuato un intervento da 4 milioni a costo zero per le famiglie

08 Dicembre 2020 16:40

Inaugurato a Palermo il primo cantiere nato con l’introduzione del provvedimento del Superbonus 110%. La cerimonia, organizzata dalla Cna del capoluogo siciliano, insieme alla Cna Costruzioni, ha avuto come oggetto l’intervento di riqualificazione globale del condominio XI Febbraio di via della Conciliazione 29. L’edificio beneficerà della cessione del credito di imposta Superbonus 110% introdotto dal Decreto rilancio e dalla successiva conversione nella Legge 77/2020.La cessione darà la possibilità a 60 famiglie di effettuare un intervento, del valore complessivo di oltre 4 milioni, a costo zero attraverso il progetto "Riqualifichiamo l’Italia - Cappotto Mio" promosso sul territorio dalla Cna, in partnership con Eni Gas e Luce ed Harley & Dikkinson.

"Questa è la risposta migliore che possiamo dare alla crisi economica, con tanti posti di lavoro persi, dobbiamo riprendere questi posti di lavoro. Al governo la responsabilità non solo di finanziarlo ma anche di prolungarlo nel tempo. La Sicilia muove adesso i primi passi: un altro se ne inaugurerà a breve a Gela", ha detto il viceministro alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri.

"Iniziativa che oggi è una realtà, vogliamo dare un segnale chiaro alla nostra realtà: bisogna riqualificare e rigenerare", ha sottolineato Pippo Glorioso, segretario Cna Palermo.





