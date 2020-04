Politica 266

Lavori Enel alla zona industriale, interviene il sindaco Gambino: "Ho già provveduto, basta con gli allarmismi"

Il sindaco fa sapere che ha chiesto di installare un gruppo elettrogeno per garantire la fornitura ordinaria

Redazione

29 Aprile 2020 11:38

"Ieri pomeriggio - scrive il sindaco Roberto Gambino - ho avuto notizia che l'Enel avrebbe interrotto la fornitura di energia elettrica alla zona industriale il 4 maggio, proprio il giorno della ripresa delle attività produttive. Ho chiesto di installare un gruppo elettrogeno per garantire la fornitura ordinaria.Sarà garantita una potenza tale da fornire adeguatamente le aziende. Il distacco sará di mezz'ora la mattina presto e mezz'ora la sera.I lavori sono necessari a causa di un grosso guasto che non consente la normale fornitura di energia elettrica. Lo avevo scritto ieri sulla mia pagina lo ribadisco adesso. In questo momento storico qualsiasi facile speculazione politica su tutto diventa veramente stucchevole. Ringrazio l'Enel per la risposta tempestiva.

Noi siamo con le nostre aziende #rigeneriamocaltanissetta 🐞

