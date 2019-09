Cronaca 541

Lavori alla condotta, giovedì 19 niente acqua a Caltanissetta. La distribuzione riprenderà venerdì

Nuova nota di Caltaqua dopo quella di questa mattina in cui si comunicava l'interruzione della fornitura su Gibil Gabib

18 Settembre 2019 17:13

Si comunica che a causa del prolungarsi dei lavori di ripristino della condotta, domani 19 settembre non sarà possibile effettuare la distribuzione nelle zone: centro storico, via Angeli, viale Amedeo e ASI-Stazzone.La distribuzione riprenderà regolarmente venerdì 20/09 con le zone previste in turno e Gibil Gabib.



