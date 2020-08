Cronaca 237

Lavori al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, cadono divieti per l'imprenditore Giunta

Non ha più il divieto di esercitare l’attività d’impresa e ricoprire incarichi difensivi il messinese Carlo Giunta

Redazione

01 Agosto 2020 10:21

Non ha più il divieto di esercitare l’attività d’impresa e ricoprire incarichi difensivi il messinese Carlo Giunta, coinvolto nell’indagine della Dia sull’appalto per il completamento del palazzo di giustizia di Caltanissetta.Il Tribunale del Riesame, accogliendo l’istanza dei difensori, gli avvocati Isabella Barone e Ninni Giunta, ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta dello scorso giugno.

Il 16 luglio scorso il Collegio della Libertà ha revocato gli arresti domiciliari all’altro messinese coinvolto, Francesco Scirocco. L’inchiesta, battezzata Ius, ipotizza la bancarotta fraudolenta nelle società che si erano aggiudicate i lavori e vede al centro la figura del napoletano Giampiero Falco, esponente dell’antiracket campano.Scirocco e Giunta sono indagati per il reimpiego dei capitali di provenienza illecita nel consorzio Virgilio. Giunta dal febbraio 2015 era Consigliere del consorzio e amministratore unico della società cooperativa Eco Ambiente, socio di maggioranza del Virgilio.



