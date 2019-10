Attualita 19

L'attore sancataldese Vincenzo Giordano finalista al "Festival Mondiale del Cinema Verticale

Giordano è il protagonista del cortometraggio "Non solo favole", assieme all'attrice Rita Gatti e l'attore Mattia Spera dal titolo

04 Ottobre 2019

Il sancataldese Vincenzo Giordano in finale al “Festival mondiale del cinema verticale”, vertical movie,

che si terrà dal 10 al 12 ottobre, al Museo Macro di Roma. Giordano è il protagonista del cortometraggio “Non solo favole”, assieme all'attrice Rita Gatti e l'attore Mattia Spera dal titolo. “Un grazie particolare – ha detto l’attore sancataldese - al direttore video Mauro Proia, al segretario Gianluca Croce e tutto lo staff che ha collaborato alla realizzazione del progetto”. Il Verticalmovie Festival pone una rivoluzione nel mondo dell’audiovisivo: il formato verticale. Ideato e artisticamente diretto da Salvatore Marino, organizzato da Maurizio Ninfa, l’idea è stata subito sposata da un gruppo di artisti dello spettacolo quali sceneggiatori, registi, film editor, produttori. VerticalMovie è un contenitore che mette a disposizione competenze e professionalità per creare un polo produttivo di contenuti esclusivamente verticali per il web.



