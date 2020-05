Salute 285

L'associazione "Oikos" offre consulenza psicologica gratuita ai nisseni: ecco chi chiamare

Non sarà necessario fissare in anticipo un appuntamento ma basterà telefonare ai numeri e agli orari indicati

Redazione

03 Maggio 2020 17:29

Quando la solidarietà non si esprime solo a parole, ma si sostanzia di fatti che puntano a dare un supporto concreto a chi alla condizione di isolamento, che ancora è lontana dalla conclusione nonostante la fase 2, stenta ad adattarsi e a trovare punti di riferimento dentro di se prima ancora che negli altri, ecco che nasce l'idea dell'associazione nissena di promozione sociale “Oikos” di offrire un servizio gratuito di consulenza psicologica a tutti i cittadini e le cittadine nissene che ne avvertissero il bisogno.L'associazione, attiva sul territorio nisseno dal 2016, è composta infatti da un gruppo di liberi professionisti e libere professioniste, che in un momento così difficile, qual'é quello che stiamo attraversando, ha pensato di dare il proprio contributo offrendo per telefono un supporto di natura psicologica..

“D'altronde – spiega Piero Cavaleri, uno dei protagonisti del'iniziativa insieme con Letizia Drogo, Marta Bannò, Giusy Saporito, Federica La Rosa e Steven Spinello - “Oikos, per una comunità solidale” ha avuto fin dalle sue origini come finalità principale quella dell'inclusione e dell'integrazione sociale dei cittadini/e attraverso la gestione di servizi educativi e formativi, di presa in carico, ascolto e supporto, per rispondere alle esigenze manifestatesi all'interno delle tante situazioni di fragilità individuale, familiare e sociale presenti nel capoluogo nisseno”.

Sono molte infatti le attività svolte finora in tale direzione dall'associazione, che ha sede presso la Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia Colajanni”: progetti sull'educazione alle emozioni rivolti alle scuole primarie e secondarie di primo grado; corsi di formazione alla e per la genitorialità; creazione di percorsi di formazione e di sostegno per famiglie affidatarie e/o adottive; azioni di prevenzione e promozione del benessere psicosociale; attivazione di un Centro clinico sociale per interventi psicologici e psicoterapeutici a costi agevolati.

“E proprio in funzione di quest'ultimo progetto – conclude Giusy Saporito – che prenderà avvio non appena sarà terminata l'emergenza sanitaria da Covid-19, che abbiamo voluto, comunque, dare il nostro aiuto alla città. Oltre, infatti, ad aiuti materiali i cittadini e le cittadine nissene hanno con ogni probabilità necessità di dialogare persone competenti che li sappiano ascoltare, al di fuori del nucleo familiare, dove spesso le dinamiche si presentano complesse ed estremamente problematiche”.

Non sarà necessario fissare in anticipo un appuntamento ma basterà telefonare ai seguenti numeri dal lunedì al venerdì negli orari indicati:

- Lunedì

tel. 329-2116224 (dalle ore 11.00 alle ore 13.00)

tel. 320-6890844 (dalle ore 17.00 alle ore 19.00)

- Martedì

tel. 3517177976 (dalle ore 17.00 alle ore 19.00)

- Mercoledì

tel. 329-7975576 (dalle ore 11.00 alle ore 13.00)

tel. 327-5851412 (dalle ore 17:00 alle ore 19.00)

- Giovedì

tel. 347-7827428 (dalle ore 17.00 alle ore 19.00)

- Venerdì

tel. 377-3422229 (dalle ore 11.00 alle ore 13.00)

I professionisti:

- M. Bannò

- P. A. Cavaleri

- A. Colajanni

- L. Drogo

- F. La Rosa

- G. Saporito

- S. Spinello

Sperando di fare cosa utile e gradita alla cittadinanza e in attesa di tempi migliori, continuiamo ad attraversare questo tempo fatto di timori, ansie e fragilità ma anche di importanti possibilità di crescita e cambiamento per ciascuno!

Certi di questo, saremo lieti di Esserci!

I Soci dell’APS Oikos. Per una Comunità Solidale.



