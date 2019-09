Salute 108

L'Associazione Familiari Alzheimer di Caltanissetta a Treviso per l'Alzheimer Fest

Nella sezione "Cinema senza età", la presidente Antonina Sorge, presenterà il cortometraggio "Il cioccolatino" di Rosario Petix con Francesca Rettondini e Mariella Fenoglio

Redazione

13 Settembre 2019 10:03

Dal 13 al 15 settembre, l’Associazione Familiari Alzheimer di Caltanissetta sarà tra i protagonisti dell’Alzheimer Fest di Treviso, manifestazione di caratura nazionale, che vedrà la presenza di numerosi medici, ricercatori, e professionisti del settore.Una tre giorni in cui si alterneranno laboratori esperienziali, convegni, dibattiti ed attività volte alla sensibilizzazione. L’associazione nella persona della sua presidente, Antonina Sorge, parteciperà nella sezione coordinata dalla dottoressa Manuela Berardinelli, presidente di Alzheimer Uniti Italia, porterà quelle che sono le esperienze di sensibilizzazione nel territorio, dalla realizzazione di progetti come il Registro Smarriti al Cammino sulla Magna via Francigena. Nella sezione “Cinema senza età” presenterà il cortometraggio “Il cioccolatino” di Rosario Petix con Francesca Rettondini e Mariella Fenoglio.

“E’ un onore, dichiara la presidente, partecipare a questo evento così importante e parlare delle esperienze nel nostro territorio nel quale purtroppo si vive sempre di promesse. E’ stato fatto tanto è vero, ma altrettanto deve essere ancora realizzato; dalla stabilizzazione del personale dei centri diurni Alzheimer di Caltanissetta e Gela, all’ampliamento dei servizi che possano supportare le famiglie che vivono il disagio della malattia.

Ricordo che settembre viene definito il mese della memoria, e quest’anno, giorno 21, ricorrerà la ventiseiesima Giornata Mondiale Alzheimer, e per l’occasione verrà svolta una mostra fotografica ed un convegno dibattito i cui dettagli verranno dati nei prossimi giorni. Tenere sempre alta l’attenzione sull’Alzheimer è uno dei nostri scopi principali, le fragilità non vanno dimenticate.”



