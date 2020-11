Cronaca 520

L'Asp Caltanissetta avvia screening per il personale scolastico a Caltanissetta, Gela e comuni minori: ecco date e luoghi

Tamponi che potranno essere eseguiti solo dietro prenotazione on line

Rita Cinardi

18 Novembre 2020 18:32

Avviato dall’Asp di Caltanissetta un nuovo screening dedicato al personale scolastico delle scuole elementari, medie e superiori a Caltanissetta, Gela e comuni minori. Tamponi che potranno essere eseguiti solo dietro prenotazione sul sito http://www.siciliacoronavirus.it/ . Nel dettaglio saranno effettuati il 21 e 22 novembre a Caltanissetta, in via degli Orti (dietro il Palacarelli) e a Gela in contrada Brucazzi (ex terminal bus); a Niscemi il 19 e il 20 nel parcheggio dello stadio comunale; a Delia (viale Pertini), Mussomeli (piazzale Mongibello) e Riesi (piazzale de Andrè) il 21; a Mazzarino (piazzale antistante istituto Carafa) e Sommatino (piazzale antistante Centro Polivalente il 22). In tutte le date e i luoghi indicati i tamponi saranno eseguiti dalle 9 alle 15.

