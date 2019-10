Sport 95

L'Asd Handball di San Cataldo scalda i motori: tutto pronto per partecipare al nuovo campionato

La società sarà presente fra gli under 17. Giocherà le partite in casa al Palasport "Maira" ed è alla ricerca di nuovi talenti

Redazione

11 Ottobre 2019 15:46

Il 17 novembre inizia il campionato regionale under 17, Sarà presente anche l'asd Handball di San Cataldo. Grazie all'aiuto fattivo dei nostri sostenitori, giocheremo le partite in casa al Palasport ''P. Maira''. La società apre a nuove leve da integrare nella rosa degli atleti. Per informazioni basta mettersi in contatto tramite Facebook, instagram o al numero 3668624368





Il 17 novembre inizia il campionato regionale under 17, Sarà presente anche l'asd Handball di San Cataldo. Grazie all'aiuto fattivo dei nostri sostenitori, giocheremo le partite in casa al Palasport ''P. Maira''. La società apre a nuove leve da integrare nella rosa degli atleti. Per informazioni basta mettersi in contatto tramite Facebook, instagram o al numero 3668624368





Slalom Roccella - San Cataldo, domani le verifiche: 74 gli iscritti alla sfida automobilistica

News Successiva San Cataldo, le squadre di calcio rischiano di non avere uno stadio dove allenarsi. Il Pd: "Serve una soluzione"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews