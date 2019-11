Sport 74

L'Asd Handball di San Cataldo pronta per il campionato under 17: non sarà facile ma c'è ottimismo

La società, che è alal ricerca di nuovi talenti, giocherà la prima partita in casa, sabato 23 novembre

16 Novembre 2019

NIZIO DI CAMPIONATO PER LA HANDBALL SAN CATALDODomani mattina inizia il campionato under 17 girone C FIGH. La squadra affronterà alle 9.30 il MatTroina Troina EN, il campionato si profila molto difficile viste le vittorie della Hanna Enna sul Top Five Acireale e della Aetna Mascalucia CT contro la Handball Messina, due vittorie di larga misura. Per domani c'è ottimismo anche se per domani la parola ora passa al campo. Ieri si è svolta la presentazione delle nuove maglie Verdi Amaranto, presso il palasport ''P. Maira''.

"Ringraziamo - afferma il presidente Marco Amico - tutti coloro che ci sostengono e i genitori dei nostri ragazzi. Si rinnova l'invito a tutta la cittadinanza alla prima partita in casa che si terra al Palasport ''P. Maira'' sabato 23 novembre con inizio alle 16. La società tiene aperte le iscrizioni per tutti i nati dopo il primo gennaio 2003. Si può partecipare in modo gratuito".





