Cronaca 524

Lascia il cane in auto per sostenere un esame, denunciato uno studente di 24 anni per abbandono di animali

Ai carabinieri della stazione Ognina di Catania, lo studente ha riferito di essersi assentato per poco tempo ma in realtà il cane era all'interno della vettura già da un paio di ore

Redazione

18 Novembre 2020 15:57

Carabinieri della stazione Ognina di Catania hanno denunciato uno studente 24enne per abbandono di animali. L'uomo aveva lasciato in auto per un paio d'ore il suo cane che è stato trovato sofferente - dicono i militari - per il caldo.Ai militari dell'Arma, intervenuti dopo la segnalazione di un passante al 112, il 24enne ha detto di essersi assentato per andare a sostenere un esame universitario e di essersi poi anche intrattenuto con un'amica a parlare, ma di avere lasciato il cane in auto da poco. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso invece che l'animale era stato notato all'interno della vettura già da un paio di ore



Carabinieri della stazione Ognina di Catania hanno denunciato uno studente 24enne per abbandono di animali. L'uomo aveva lasciato in auto per un paio d'ore il suo cane che è stato trovato sofferente - dicono i militari - per il caldo.Ai militari dell'Arma, intervenuti dopo la segnalazione di un passante al 112, il 24enne ha detto di essersi assentato per andare a sostenere un esame universitario e di essersi poi anche intrattenuto con un'amica a parlare, ma di avere lasciato il cane in auto da poco. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso invece che l'animale era stato notato all'interno della vettura già da un paio di ore



Coronavirus, record di contagi in Sicilia: 1837 casi. In Italia 34.283 nuovi positivi e 753 decessi

News Successiva Coronavirus, 58 pazienti positivi nelle ultime 24 ore in provincia di Caltanissetta: due i decessi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare