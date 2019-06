Eventi 250

L'artista sancataldese Lisa Messina trionfa a Roma al "Premio Eureka, artisti emergenti"

Esposta un'opera dal titolo "In time", che raffigura un particolare del simbolo della città europea di Londra, ovvero la torre dell'orologio, il Big Ben

Redazione

22 Giugno 2019 11:05

Lisa Messina, artista sancataldese ha vinto il primo premio alla prima edizione del “Premio Eureka, Artisti Emergenti", svoltosi a Roma. L’artista sancataldese ha esposto un’opera dal titolo "In time", che raffigura un particolare del simbolo della città europea di Londra, ovvero la torre dell'orologio, il Big Ben. Opera realizzata in acrilico su tela, 100x70.L'evento coinvolge 25 artisti di tutta Italia e interesserà varie forme d'arte: pittura astratta, pittura figurativa, arte digitale, fotografia, scultura.

La location scelta è la prestigiosa Galleria d'arte "Area Contesa Arte" in via Margutta, 90 a Roma delle sorelle Teresa e Tina Zurlo. Ideatore, creatore e curatore dell'evento è Massimo Picchiami, dell'associazione Eureka Eventi Arte.

L'inaugurazione e la premiazione condotta dalla Direzione Artistica della galleria Area Contesa Arte e dall' Associazione Artistica Eureka, si è svolta ieri, venerdì 21 giugno.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 25 Giugno 2019, ingresso libero.

Lisa ha preso parte all’inaugurazione dell’evento, svoltosi in via Margutta, onorata di mostrare la sua opera in una galleria così importante nella capitale.



