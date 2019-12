L'artista nisseno Bruno Giarrusso canta davanti ai giudici di "All Together Now"

Attualita 101

Bruno Giarrusso, cantante nisseno conosciuto per il suo particolare "timbro di voce molto caldo", come lui stesso lo ha definito, ha partecipato al programma di Canale 5 All Together Now. Il nuovo game show musicale di Canale 5 è condotto da Michelle Hunziker e J-Ax, presidente di una giuria di 100 personaggi. I veri protagonisti della gara sono i concorrenti cantanti che si sottopongono al giudizio del coloratissimo Muro. L'artista nisseno, cantante della tribute ufficiale di Mario Biondi, si è esibito sulle note di "Prendila così" di Lucio Battisti. Un altro concittadino dunque che si distingue per il proprio talento.



