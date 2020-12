Salute 319

L'annuncio dal Regno Unito: c'è un'ulteriore variante di Coronavirus, individuati 2 casi considerati "preoccupanti"

L'ulteriore nuova variante di Covid-19 sarebbe legata al Sudafrica e risulta vere una maggiore capacità di trasmissione

Redazione

23 Dicembre 2020 16:35

Ci sarebbe un'ulteriore variante del Covid-19 e anche questa è stata individuata nel Regno Unito. Lo ha reso noto il ministro britannico della Salute Matt Hancock che riferisce di due casi tracciati al momento.Hancock ha sottolineato che l'ulteriore nuova variante di Covid-19 sarebbe legata al Sudafrica. I due casi riscontrati infatti sono contatti di casi giunti nel Paese dal Sudafrica nelle scorse settimane. Si tratta di "uno sviluppo molto preoccupante", ha aggiunto il ministro, spiegando che la nuova variante risulta avere una maggiore capacità di trasmissione e avrebbe già subito mutazioni.

La notizia arriva dopo l'allarme lanciato dall'Oms. secondo cui la variante di Covid individuata in Gran Bretagna "sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini", ma ulteriori ricerche sono ancora "in corso". Lo ha detto l'inviato speciale dell'Oms per la pandemia, David Nabarro, a Skynews.

Questo potrebbe accrescere i timori per la riapertura delle scuole a gennaio. Se la variante "si sta davvero replicando o crescendo meglio nei bambini, potrebbe avere un effetto a catena sulla diffusione del virus nell'intera popolazione britannica", ha detto sempre a Skynews Mark Harris, virologo dell'Università di Leeds.



