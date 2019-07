Cronaca 1368

Lancia la figlia di 16 mesi dal balcone, poi si butta giù: bimba muore

Secondo primi accertamenti la coppia si stava separando. Indagano i carabinieri

Redazione

15 Luglio 2019 18:38

Ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi si è buttato giù: la bimba è morta e lui, 35 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli.

E' accaduto a San Gennaro Vesuviano (Napoli). Indagano i carabinieri.Secondo una primissima ricostruzione l'uomo era in casa con la moglie. Le avrebbe chiesto, con una scusa, di allontanarsi, di andare in un'altra stanza, poi la tragedia. Tra il marito e la moglie, sempre secondo primi accertamenti, ci sarebbero stati dei problemi: la coppia, sembra, si stava separando. Indagano i carabinieri. (Ansa)



Ha lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi si è buttato giù: la bimba è morta e lui, 35 anni, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cardarelli di Napoli.

E' accaduto a San Gennaro Vesuviano (Napoli). Indagano i carabinieri.Secondo una primissima ricostruzione l'uomo era in casa con la moglie. Le avrebbe chiesto, con una scusa, di allontanarsi, di andare in un'altra stanza, poi la tragedia. Tra il marito e la moglie, sempre secondo primi accertamenti, ci sarebbero stati dei problemi: la coppia, sembra, si stava separando. Indagano i carabinieri. (Ansa)



News Successiva Mamma investita e uccisa a Scicli, arrestato il conducente: era drogato

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews