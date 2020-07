Attualita 175

Lampedusa, iniziata la rimozione delle imbarcazioni dei migranti al Molo Favaloro

Si tratta di un intervento di bonifica Questo intervento di bonifica indispensabile per la messa in sicurezza dell’intera area portuale e per la tutela dell'ambiente

Redazione

07 Luglio 2020 22:58

“Finalmente, dopo le numerose sollecitazioni da parte della della nostra Amministrazione Comunale, è iniziata la rimozione delle imbarcazioni dei migranti che da mesi, in alcuni casi da anni, erano ‘abbandonate’ al Molo Favaloro”. Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello.“Questo intervento di bonifica – aggiunge - è indispensabile per la messa in sicurezza dell’intera area portuale e per la tutela del nostro ambiente e del nostro mare. Ringrazio quanti si sono interessati per dar seguito alle nostre richieste ed in particolare il prefetto Michele Di Bari, Capo Dipartimento ‘Libertà Civili ed Immigrazione’ del Ministero dell’Interno, che anche in questa occasione dimostra di seguire con attenzione le vicende dell’isola”.





“Finalmente, dopo le numerose sollecitazioni da parte della della nostra Amministrazione Comunale, è iniziata la rimozione delle imbarcazioni dei migranti che da mesi, in alcuni casi da anni, erano ‘abbandonate’ al Molo Favaloro”. Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Totò Martello.“Questo intervento di bonifica – aggiunge - è indispensabile per la messa in sicurezza dell’intera area portuale e per la tutela del nostro ambiente e del nostro mare. Ringrazio quanti si sono interessati per dar seguito alle nostre richieste ed in particolare il prefetto Michele Di Bari, Capo Dipartimento ‘Libertà Civili ed Immigrazione’ del Ministero dell’Interno, che anche in questa occasione dimostra di seguire con attenzione le vicende dell’isola”.





Coronavirus, il presidente brasiliano Bolsonaro: "Sono positivo. Tutto è iniziato domenica scorsa"

News Successiva A Caltanissetta chiude anche il Ristorante '900, Janni: "Fatto grave e doloroso, preoccupante quello che sta accadendo in città"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare