Lampedusa, in vendita la villa appartenuta a Domenico Modugno: si affaccia sull'isola dei Conigli

La villa è costituita da due corpi con una superficie di circa 220 metri quadri e sono presenti veranda, terrazzi e un patio per un totale di 120 metri quadr

25 Settembre 2020 17:30

In vendita la casa di Lampedusa appartenuta a Domenico Modugno. Il cantautore negli anni '70 acquistò un rudere che si affacciava sulla spiaggia dei Conigli per farlo diventare una splendida abitazione. La spiaggia dei Conigli è una delle spiagge siciliane più conosciute e più belle.La villa, spiega il sito specializzato Casa.it, si trova all’interno della Riserva naturale dell’Isola di Lampedusa un’area caratterizzata da un altissimo valore paesistico e ambientale, di fronte a una delle spiagge più belle del Mediterraneo, alla quale si accede direttamente dalla proprietà.

La villa è costituita da due corpi con una superficie di circa 220 metri quadri e sono presenti veranda, terrazzi e un patio per un totale di 120 metri quadri.



