Salute 150

L'allerta del Ministero: salame richiamato dal mercato potrebbe contenere salmonella

Lo Sportello dei Diritti: "Non mangiatelo". E' consigliabile non mangiare il prodotto per evitare infezioni

Redazione

17 Settembre 2020 11:55

Il Ministero della Salute ha emesso un avviso di richiamo dal mercato di un lotto di salame, per un possibile rischio di contagio microbiologico per i consumatori. L’alimento potrebbe contenere il batterio della salmonella. Come di consueto ha fornito i dati precisi relativi al lotto interessato nella sezione del proprio sito dedicata ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Il prodotto richiamato dai mercati è un lotto di salame prodotto dal salumificio Monte Penice srl. e commercializzato con il marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. sas con sede dello stabilimento in Via Roma 72, 29029, Rivergaro (PC). L'alimento ha come marchio di identificazione IT 9 85 L CE , con lotto di produzione 03-09-20. Nello specifico si tratta di una fila da 4 salamini del peso totale di circa 1 Kg. Denominazione di vendita: salamini stag.s. Fornite le indicazioni precise dei pacchetti interessati, l’invito del Ministero della Salute, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è quello di non consumare il prodotto per evitare infezioni e riconsegnarlo al negozio dove si è acquistato. Si ricorda che l’autorità, in questo caso il Ministero della Sanità, può anche stabilire la revoca del ritiro e del richiamo dei prodotti.

