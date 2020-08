Sport 603

L'allenatore gelese Roberto Boscaglia corteggiato dal Palermo, si tenta il tutto per tutto per convincere il tecnico

I rosanero entano l'assalto al tecnico gelese con la dirigenza al completo. Restano tre i punti in cui le parti devono ancora trovare un’intesa

Redazione

11 Agosto 2020 10:24

Appuntamento con Roberto Boscaglia a pranzo per il Palermo. Come si legge sull'edizione cartacea del Giornale di Sicilia in un articolo firmato da Benedetto Giardina, i rosanero tentano l'assalto al tecnico gelese con la dirigenza al completo. Restano tre i punti in cui le parti devono ancora trovare un’intesa: stipendio, durata dell’accordo e staff tecnico, tre incognite da risolvere in fretta per non portare avanti questa fase di stallo.In caso di esito positivo, l’allenatore potrebbe anche rinunciare ad alcune pretese sul mercato, ma la giornata odierna potrebbe comunque non portare ad una risposta definitiva. Come dimostrano i colloqui avuti in passato, c’è una zona «grigia» che potrebbe rimanere tale, in attesa che per Boscaglia arrivi il definitivo via libera della Virtus Entella, ormai solo da formalizzare.

Senza un passo indietro da una delle due parti, le distanze rimarrebbero identiche a quelle dei giorni passati, col Palermo che a quel punto si troverebbe costretto ad accelerare sulle alternative (non c’è più Castori che si è accordato con la Salernitana): Vivarini è in stand-by col Bari, Diana è ancora legato al Renate e Caserta è già sulla lista di altri club.





