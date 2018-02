Cronaca 818

L'acqua non arriva: a Caltanissetta locali costretti a chiudere

Ieri in un locale di via Piemonte (traversa di viale Regione) è spuntato un cartello che ha fatto tornare indietro le lancette dell’orologio: «Chiusi per mancanza di erogazione idrica»

Redazione

04 Febbraio 2018 10:39

Si stanno rivelando più pesanti del previsto le ripercussioni del guasto sull’Ancipa-Blufi che ha lasciato la città senz’acqua due giorni. La crisi non è passata nonostante la ripresa della distribuzione che ieri è stata effettuata per poche ore in una parte della città. Le uniche utenze rifornite con puntualità sono state carcere e ospedale.Ieri in un locale di via Piemonte (traversa di viale Regione) è spuntato un cartello che ha fatto tornare indietro le lancette dell’orologio. «Chiusi per mancanza di erogazione idrica» era scritto nel cartello che la proprietaria del locale («Vicolo Duomo») ha appeso all’ingresso. L’acqua in certe zone (come nel caso di via Piemonte) non arriva da mercoledì scorso quando dopo l’ultima insufficiente distribuzione Caltaqua ha annunciato il fermo esteso, anche, a San Cataldo, Mazzarino, Riesi. (Stefano Gallo, Gds.it)



