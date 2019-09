Salute 250

L'acqua del fiume Gela si tinge di rosso, potrebbe trattarsi di scarti delle aziende agro - alimentari

Dai primi rilievi effettuati dalla Capitaneria di Porto e dall'Arpa, sembra esclusa l'ipotesi che si tratti di sostanze idrocarburiche

Redazione

16 Settembre 2019 15:42

Nell’ambito dei numerosi controlli ambientali condotti, di recente, dal personale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Gela, agli impianti di depurazione attivi nel Comune di Gela, ed a seguito delle segnalazioni pervenute nel pomeriggio di lunedì 9 settembre u.s., circa la presenza di una vistosa macchia di colore rosso presso la foce del fiume Gela, personale della Capitaneria di Porto, congiuntamente al personale dell’ARPA – Struttura Territoriale di Caltanissetta, hanno operato e prelevato alcuni campioni da sottoporre alle successive analisi per individuare le caratteristiche chimico/fisiche della sostanza al fine di poter individuare la provenienza e quindi i colpevoli di tale inquinamento.Subito, ad una prima analisi, si è potuta constatare l’assenza di fenomeni odorigeni riconducibili a sostanze idrocarburiche e pertanto la parola passa ai tecnici dell’ARPA che dovranno sciogliere la riserva sulla natura della sostanza colorante.

Gli stessi fanno sapere che, da una prima valutazione, si tratterebbe di sostanza organica proveniente, presumibilmente, dai cicli di lavorazioni di imprese operanti nel settore dell’agro-alimentare e che, pertanto, saranno necessari ulteriori accertamenti in laboratorio.

In tal senso stanno, altresì, lavorando anche gli uomini della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Gela che, già da oggi, e nei prossimi giorni, hanno operato ed opereranno una serie di controlli, aventi ad oggetto le aziende che lavorano nei cicli di produzioni e trattamento dei prodotti derivanti dal settore agricolo ed alimentare, al fine di verificare che alcuno abbia sversato o smaltito illecitamente nel fiume sostanze vietate.-



Nell’ambito dei numerosi controlli ambientali condotti, di recente, dal personale della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Gela, agli impianti di depurazione attivi nel Comune di Gela, ed a seguito delle segnalazioni pervenute nel pomeriggio di lunedì 9 settembre u.s., circa la presenza di una vistosa macchia di colore rosso presso la foce del fiume Gela, personale della Capitaneria di Porto, congiuntamente al personale dell’ARPA – Struttura Territoriale di Caltanissetta, hanno operato e prelevato alcuni campioni da sottoporre alle successive analisi per individuare le caratteristiche chimico/fisiche della sostanza al fine di poter individuare la provenienza e quindi i colpevoli di tale inquinamento.Subito, ad una prima analisi, si è potuta constatare l’assenza di fenomeni odorigeni riconducibili a sostanze idrocarburiche e pertanto la parola passa ai tecnici dell’ARPA che dovranno sciogliere la riserva sulla natura della sostanza colorante.

Gli stessi fanno sapere che, da una prima valutazione, si tratterebbe di sostanza organica proveniente, presumibilmente, dai cicli di lavorazioni di imprese operanti nel settore dell’agro-alimentare e che, pertanto, saranno necessari ulteriori accertamenti in laboratorio.

In tal senso stanno, altresì, lavorando anche gli uomini della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Gela che, già da oggi, e nei prossimi giorni, hanno operato ed opereranno una serie di controlli, aventi ad oggetto le aziende che lavorano nei cicli di produzioni e trattamento dei prodotti derivanti dal settore agricolo ed alimentare, al fine di verificare che alcuno abbia sversato o smaltito illecitamente nel fiume sostanze vietate.-



News Successiva Dopo 60 anni la Raffineria di Gela diventa green, l'inaugurazione il 25 settembre

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews