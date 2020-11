Eventi 35

"La vita quotidiana a Gela", primo posto per Roberto Virdiano: vince con una foto dedicata al Palliantinu

Il concorso fotografico rientra nell'ambito del progetto "Gela Le radici del futuro". In tutto 25 partecipanti

Redazione

30 Novembre 2020 09:20

Si è concluso, con la premiazione dei vincitori, il concorso fotografico “La vita quotidiana a Gela”, organizzato nell’ambito del progetto di promozione del territorio Gela Le Radici Del Futuro e gestito da Jacopo Fo s.r.l. (Gruppo Atlantide), con il sostegno di Eni e il patrocinio del Comune di Gela.In tutto 25 partecipanti e 63 fotografie. Sono questi i numeri del successo riscosso dal primo concorso fotografico organizzato per mostrare il lato più suggestivo della città.

Primo classificato Roberto Virdiano con la foto "Palliantinu 2020", secondo posto per Antonio Pignato con la sua foto “La scalinata di via Istria” e terzo posto per Alessandro Greco con lo scatto “Notti magiche”. I vincitori ricevono rispettivamente un premio di 500 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 100 euro per il terzo.

Menzioni speciali a Giuseppe Buscemi, Martina Chiara Catania, Grazia Cincinnato, Stefano Ferrera, Sandro Greco, Sofia Orlando, Luca Romano, Felice Fabio Vella. Sono bastati alcuni scatti per immortalare alcuni tra i luoghi più affascinanti di Gela e mostrare il lato più accattivante e attraente della città.

“Ai vincitori – si legge in una nota - e anche a tutti i partecipanti va il merito di aver saputo cogliere nelle loro fotografie la magia della città di Gela, un luogo ricco di storia e fascino che troppo spesso non è sufficientemente valorizzato nella cronaca. Il concorso fotografico “La vita quotidiana a Gela” è nato proprio per rompere questo paradigma e la partecipazione, soprattutto di ragazzi e ragazze giovani, dimostra la grande voglia di riscatto di questo territorio”. La premiazione è avvenuta sabato attraverso una diretta Facebook. A condurre il programma è stato Jacopo Fo. Le foto sono state pubblicate sul sito di “Gela Le radici del futuro”.





Si è concluso, con la premiazione dei vincitori, il concorso fotografico “La vita quotidiana a Gela”, organizzato nell’ambito del progetto di promozione del territorio Gela Le Radici Del Futuro e gestito da Jacopo Fo s.r.l. (Gruppo Atlantide), con il sostegno di Eni e il patrocinio del Comune di Gela.In tutto 25 partecipanti e 63 fotografie. Sono questi i numeri del successo riscosso dal primo concorso fotografico organizzato per mostrare il lato più suggestivo della città.

Primo classificato Roberto Virdiano con la foto "Palliantinu 2020", secondo posto per Antonio Pignato con la sua foto “La scalinata di via Istria” e terzo posto per Alessandro Greco con lo scatto “Notti magiche”. I vincitori ricevono rispettivamente un premio di 500 euro per il primo classificato, 300 euro per il secondo e 100 euro per il terzo.

Menzioni speciali a Giuseppe Buscemi, Martina Chiara Catania, Grazia Cincinnato, Stefano Ferrera, Sandro Greco, Sofia Orlando, Luca Romano, Felice Fabio Vella. Sono bastati alcuni scatti per immortalare alcuni tra i luoghi più affascinanti di Gela e mostrare il lato più accattivante e attraente della città.

“Ai vincitori – si legge in una nota - e anche a tutti i partecipanti va il merito di aver saputo cogliere nelle loro fotografie la magia della città di Gela, un luogo ricco di storia e fascino che troppo spesso non è sufficientemente valorizzato nella cronaca. Il concorso fotografico “La vita quotidiana a Gela” è nato proprio per rompere questo paradigma e la partecipazione, soprattutto di ragazzi e ragazze giovani, dimostra la grande voglia di riscatto di questo territorio”. La premiazione è avvenuta sabato attraverso una diretta Facebook. A condurre il programma è stato Jacopo Fo. Le foto sono state pubblicate sul sito di “Gela Le radici del futuro”.





News Successiva Gela, centro di cultura e spiritualità "Salvatore Zuppardo": sarà il vescovo Gisana a darà l'avvio all'anno sociale

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare