I Romanzi di Vincenzo Bonasera

La vecchiaia! Un traguardo al quale spesso si pensa con apprensione..., dal romanzo "La lunga ombra del destino"

Nuovo appuntamento serale con un brano di uno dei nove romanzi scritti dal farmacista nisseno Vincenzo Bonasera

Redazione

02 Settembre 2020 17:34

“ La vecchiaia! Un traguardo al quale spesso si pensa con apprensione e non soltanto perché si è ormai prossimi alla meta finale. Non sto pensando alla vecchiaia quale meta d’arrivo, ma quale ultima tappa per iniziare a ripercorrere il cammino a ritroso della propria vita, per vedersi dentro e per porsi tante domande alla scoperta di dove sono stati i dolori e le gioie… e in questo ritorno al passato: la mestizia dei ricordi tristi, la nostalgia delle sensazioni e delle emozioni, la malinconia per le speranze rimaste speranze, l’accoramento per l’essere andato via il meglio e il più della vita… e di questo presente… l’attesa che arrivi un sorriso, un atto di attenzione e di benevolenza nella solitudine del giorno che viene meno a un residuo di vita”. ( dal romanzo: “La lunga ombra del destino” – 2011 )



