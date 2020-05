Cronaca 348

La UilTuCS distribuirà mascherine di protezione agli iscritti di Agrigento, Caltanissetta ed Enna

"Questa iniziativa - spiega il segretario generale Michelangelo Mazzola - nasce con la collaborazione di una ditta produttrice di Napoli"

Redazione

02 Maggio 2020 12:29

Dalla prossima settimana la Segreteria della UILTuCS Territoriale Agrigento Caltanissetta Enna, distribuirà mascherine di protezione, ai propri iscritti, in ausilio ai D.P.I. consegnate dai datori di lavoro.

"Questa iniziativa - spiega il segretario generale Michelangelo Mazzola - nasce con la collaborazione di una ditta produttrice di Napoli per un supporto alla tutela della salute dei lavoratori e le loro famiglie.

Le mascherine prodotte e distribuite non sono per una esclusiva protezione ma di ausilio ai D.P.I. già in possesso dei lavoratori, per aumentare la sicurezza presso i posti di lavoro.

I nostri iscritti, di tutti i settori di Nostra competenza, atteaverso i propri responsabili sindacali, di ciscuna unità produttiva, riceveranno la "MUSETTA".

Dalla prossima settimana la Segreteria della UILTuCS Territoriale Agrigento Caltanissetta Enna, distribuirà mascherine di protezione, ai propri iscritti, in ausilio ai D.P.I. consegnate dai datori di lavoro.

"Questa iniziativa - spiega il segretario generale Michelangelo Mazzola - nasce con la collaborazione di una ditta produttrice di Napoli per un supporto alla tutela della salute dei lavoratori e le loro famiglie.

Le mascherine prodotte e distribuite non sono per una esclusiva protezione ma di ausilio ai D.P.I. già in possesso dei lavoratori, per aumentare la sicurezza presso i posti di lavoro.

I nostri iscritti, di tutti i settori di Nostra competenza, atteaverso i propri responsabili sindacali, di ciscuna unità produttiva, riceveranno la "MUSETTA".

News Successiva Caltanissetta, paziente di 80 anni dimessa dalla terapia intensiva Covid del Sant'Elia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare