La tragedia di Vittoria: è morto anche il piccolo Simone nel giorno dei funerali di Alessio

Simone non ce l'ha fatta. La terribile notizia è arrivata mentre Vittoria salutava per l'ultima volta Alessio, deceduto sul colpo

Redazione

14 Luglio 2019 13:09

La terribile notizia è arrivata nel giorno dei funerali del cuginetto. Anche Simone D'Antonio, 12 anni, è morto. Entrambi giovedì scorso sono stati travolti davanti casa nel centro storico di Vittoria da un Suv lanciato a grande velocità.A investirli la Jeep nera guidata da Rosario Greco, 37 anni, con precedenti per armi e droga, figlio del "re" degli imballaggi del mercato di Vittoria. Guidava, secondo gli investigatori, con un tasso alcolemico quattro volte superiore a quello consentito. E per questo non ha saputo controllare l'auto, dopo un sorpasso azzardato, nel tratto in cui la via 4 aprile diventa uno stretto budello.



