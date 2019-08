Cronaca 8284

La tragedia di Riesi, Michele Marotta era convolato a nozze solo un anno fa. E' annegato per mettere in salvo la moglie

L'uomo quando ha visto che la moglie era in difficoltà mentre faceva il bagno, non ha esitato un atti a correre da lei

Redazione

09 Agosto 2019 11:56

Michele Marotta, il 41enne di Riesi, morto ieri dopo essere annegato in contrada Tenutella, in territorio di Butera, per salvare la moglie, era convolato a nozze lo scorso anno. L’uomo, ieri, dopo che la moglie era entrata in acqua per fare il bagno, vedendola in difficoltà, non ha esitato un attimo a tuffarsi per portarla in salvo. Ma le forti correnti hanno trascinato la coppia al largo. Nel tentativo di salvare i due, è intervenuto anche un bagnino di una struttura privata che ha dato l'allarme. Quando sono arrivati gli operatori del 118 che hanno tentato più volte di rianimare l'uomo con un massaggio cardiaco, per Marotta non c’era più nulla da fare. La donna invece è stata trasportata nell'ospedale San Giacomo di Altopasso a Licata e oggi dovrebbe essere dimessa. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini della capitaneria di porto di Gela.

