La Torre di Manfria tra i luoghi del Fai, la sezione di Gela di Gioventù nazionale lancia l'iniziativa

Alice Aldisio, Orazio Trainito e Filippo Maganuco, invitano la cittadinanza a partecipare al concorso del Fai

Redazione

03 Novembre 2020 11:10

Alice Aldisio, vice-coordinatrice di Gioventù nazionale in provincia di Caltanissetta, Orazio Trainito, portavoce cittadino di Gioventù Nazionale Gela e Filippo Maganuco, vice-portavoce cittadino di Gioventù Nazionale Gela, invitano la cittadinanza a partecipare al concorso del FAI, dove è candidata la Torre di Manfria come luogo del cuore 2020. In ogni edizione, a fronte della presentazione di un progetto da concordare con il FAI, vengono stanziati contributi a favore dei luoghi del cuore più votati. I contributi saranno distribuiti ai primi tre partecipanti: 50.000 euro al primo classificato; 40.000 al secondo classificato; 30.000 al terzo classificato; 20.000 euro al vincitore della classifica speciale; Tutti i luoghi che avranno ricevuto oltre 50.000 voti, 20.000 euro. “Accogliamo - dice Alice Aldisio - a pieno la candidatura della torre di manfria come luogo del cuore 2020 e invitiamo tutto il territorio a votare sul sito, essendo più che sicuri che una probabile vincita di questo concorso, riuscirebbe a portare benefici d'immagine a tutta la provincia di Caltanissetta e non solo alla città di Gela”. Orazio Trainito afferma che "con il voto a questo concorso abbiamo un'altra volta la possibilità di dimostrare il nostro amore per il territorio e sono più che sicuro che i cittadini accoglieranno con entusiasmo il nostro invito” Filippo Maganuco aggiunge che "amare la nostra città, inizia dalla valorizzazione del nostro territorio e dalla valorizzazione dei nostri beni culturali, la torre di Manfria è veramente il luogo del cuore di tutti i gelesi e questo concorso è lo strumento adatto per dimostrarlo a tutta l'Italia”.

