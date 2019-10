Eventi 286

La tecnologia al servizio della terza età, seminario all'istituto Testasecca di Caltanissetta

L'appuntamento è per domani mercoledì 2 ottobre alle 17,30 in occasione dell'inaugurazione della nuova casa di riposo Nonni Felici 4.0

Redazione

01 Ottobre 2019 16:56

Un incontro sulla tecnologia al servizio della terza età, si terrà mercoledì 2 ottobre, alle 17.30, all'istituto Testasecca di viale della Regione a Caltanissetta, in occasione dell'inaugurazione della nuova casa di riposo Nonni Felici 4.0.

I trend demografici non lasciano spazio a dubbi, la popolazione mondiale

sta invecchiando e, in questo contesto, l'Italia è uno dei Paesi in cui

(complice anche la "crescita zero") la terza età presto rappresenterà

una percentuale notevole della popolazione: dal 2002 al 2014, secondo

l'Istat, gli "over 65" sono già passati dal 18,7% al 21,4% del totale

residenti. Sono diventati e diventeranno quindi impellenti nel prossimo

futuro, le questioni legate all'assistenza degli anziani, con la

necessità di realizzare strutture capaci di ospitare e seguire

dignitosamente un numero di persone via via più alto.

Anche la tecnologia può aiutare ad affrontare al meglio le

problematiche legate all'assistenza degli anziani. Si possono applicare

una serie di soluzioni non invasive che permettono il controllo della

persona anziana nel suo ambiente di vita. La sfida è quella di

continuare ad innovare e produrre sistemi e tecnologie, perfettamente

compatibili l'uno con l'altro, a vantaggio di chi ha bisogno di

controllare ed essere controllato a distanza entro e fuori le mura

domestiche. Pensiamo in particolare ai malati di Alzheimer, ad esempio,

e a tutti quei soggetti affetti di demenza o perdita dell'orientamento.

Questi ed altri sono gli obiettivi che verranno trattati nell'ambito del

seminario all'Istituto Testasecca.





