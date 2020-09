Eventi 43

"La tana del serial killer", Salvo Toscano domani presenterà a Gela il suo ultimo libro

Appuntamento finale con "I mercoledì di cronaca: quando le pagine diventano vita". L'appuntamento è domani, mercoledì 2 settembre alle 19

Redazione

01 Settembre 2020 12:54

Appuntamento finale con “I mercoledì di cronaca: quando le pagine diventano vita”. Nella terrazza di Bosco Littorio toccherà al giornalista e scrittore Salvo Toscano chiudere la rassegna letteraria estiva che ha già visto alternarsi Gerardo Greco e Orazio Labbate. Salvo Toscano presenta "La tana del serial killer. Una nuova indagine dei fratelli Corsaro” – Modera Jerry Italia, colloquierà con l’autore il giornalista Fabrizio Parisi.ü Salvo Toscano è giornalista e scrittore, direttore di Live Sicilia. È stato semifinalista al Premio Scerbanenco e finalista al Premio Zocca Giovani. È autore dei romanzi incentrati sulle indagini dei fratelli Corsaro (Ultimo appello, L’enigma Barabba, Sangue del mio sangue, Insoliti sospetti, Una famiglia diabolica, L’uomo sbagliato e La tana del serial killer) e di Falsa testimonianza e Joe Petrosino. Il mistero del cadavere nel barile. È stato tradotto nei Paesi di lingua inglese. Per saperne di più: www.salvotoscano.com

Il libro

La scena del crimine è inquietante: una testa di donna chiusa in un sacchetto di plastica e abbandonata in una grotta, a Contessa Entellina, un paesino montano in provincia di Palermo. Il cronista di nera Fabrizio Corsaro non può assolutamente rischiare di farsi soffiare la notizia dalla concorrenza e si precipita sul posto. Tutto il paese sembra terrorizzato anche perché secondo alcune antiche leggende un mostro affamato di fanciulle vivrebbe proprio rintanato all’interno di quella caverna. Mentre le autorità sono al lavoro per identificare la vittima, Fabrizio è deciso a scoprire di più sul macabro delitto. Vorrebbe coinvolgere nelle indagini suo fratello Roberto, un avvocato penalista in piena crisi familiare, ma non sarà per niente facile. Almeno fino al ritrovamento del secondo cadavere…

️ live music - chitarra e voce con Sofia Di Dio, Giorgia Parisi e Maria Vittoria Sammito.

▶️Previste misure di sicurezza e prevenzione anti covid con registrazione temperatura ingresso, distanziamento posti a sedere, sanificazione degli ambienti.

INGRESSO GRATUITO con posti limitati. Gli incontri sono in programma alle 19 e sono promossi promossa dalla società editrice Finmedia, il Quotidiano di Gela e tele gela, dal Comune Di Gela - Assessorato Sport, Turismo e Spettacolo retto da Cristian Malluzzo e dal Parco Archeologico di Gela.



