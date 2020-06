Politica 82

"La strada statale Gela - Manfria continua ad essere pericolosa", Unità Siciliana punta il dito contro Anas

Ad Anas, "Unità Siciliana", ha chiesto di conoscere lo stato dell’arte del progetto concordato a suo tempo con l'ex giunta Messinese

Redazione

12 Giugno 2020 10:33

La strada statale 115, di competenza Anas, nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Gela tra Borgo Manfria e ingresso alla città, continua ad essere una strada pericolosa visto che in quel tratto continuano a registrarsi incidenti gravi, taluni perfino mortali.UNITA’ SICILIANA – LE API Golfo di Gela facendosi interprete della preoccupazione dei residenti delle zone di Manfria, Roccazzelle, Montelungo, Punta Secca e degli automobilisti che la percorrono quotidianamente, ha già chiesto ad ANAS con nota inviata via pec, l'accesso ai documenti tecnico-amministrativi per fare chiarezza su due questioni.

1) La persistente PERICOLOSITA' DELLA STRADA

L'Anas dovrà chiarire sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite negli ultimi 5 anni sulla SS115 nel tratto tra il chilometro 256 al chilometro 260 sita nel Comune di Gela tra la contrada Manfria e il centro urbano della città.

A tal proposito si vuole sapere come mai in questo tratto (direzione Gela) a seguito degli interventi di asfaltatura del manto stradale si sia finiti per formare un dislivello anomalo fra il piano stradale finito e la fascia laterale di scolo delle acque piovane (cunetta laterale). Si tratta di un dislivello che in alcuni punti raggiunge perfino i 25 cm. Tanto che all’imboccatura di tali curve le ruote di un’auto o peggio di un motociclo che dovessero inserirvisi avrebbero serie difficoltà ad uscirne indenni.

Questo tratto in aggiunta, nella direzione per Licata, presenta irregolarità del fondo riscontabile anche visivamente per cedimenti in prossimità del terrapieno di contenimento. Si tratta, come è evidente, di un pericolo incombente, come testimoniano i tanti incidenti anche gravissimi che li si susseguono con non poche persone finite in ospedale, alcune delle quali persino a perdervi la vita.

2) Lo stato dell'arte del progetto nella tratta di Borgo Manfria

Ad Anas, “Unità Siciliana”, ha chiesto di conoscere lo stato dell’arte del progetto concordato a suo tempo con l'ex Giunta Messinese riguardante i lavori di sistemazione ed ammodernamento per l'eliminazione delle viziosita' plano altimetriche nel tratto compreso tra i km. 252+500 e 255+500 della ss. 115 "sud occidentale sicula".

“Unita’ siciliana” si augura un prontissimo intervento da parte di ANAS perché elimini immediatamente ogni pericolo. In assenza di interventi risolutori in tempi brevissimi si vedrà costretta ad esporre alla Procura della Repubblica la situazione.

Sabato, 13 giugno dalle ore 10,00 alle ore 13,00, Unità Siciliana - Le Api Golfo di Gela, illustrerà le problematiche connesse con tale denuncia e con il comportamento di Anas che a tutt’oggi appare omissivo nell’attuare le misure necessarie a garantire la sicurezza.





