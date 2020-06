Attualita 205

La stagione balneare in Sicilia inizierà il 6 giugno: lo prevede la nuova ordinanza di Musumeci

Nei pressi degli stabilimenti balneari sarà anche possibile praticare sport e altre attività come giocare a bocce o tamburello

03 Giugno 2020 09:23

Dai catering all'apertura della stagione balneare, dal ritorno delle discoteche agli spettacoli all'aperto. Sono tante le novità della nuova ordinanza emanata dal presidente regionale Nello MusumeciStabilimenti balneari e spiagge

La stagione balneare ha inizio il 6 giugno 2020, secondo i provvedimenti amministrativi già emanati. Sono autorizzate tutte le attività propedeutiche all’apertura degli stabilimenti balneari, ivi compresa l’attività di incontro con la clientela e, in generale, l’utilizzazione degli spazi finalizzata alla promozione e vendita dei propri servizi. Si applicano le Linee guida per tutte le attività nonché, per le attività sportive esterne da svolgere nell’ambito degli stabilimenti balneari (quali, solo a titolo esemplificativo: tamburello, bocce e ogni altra attività motoria di spiaggia e in mare), tutte le disposizioni indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 per le attività sportive, oltre alle direttive e circolari regionali e nazionali in materia di sport. È consentita, inoltre, la possibilità di locare per periodi stagionali le cabine a più persone anche non appartenenti allo stesso nucleo familiare, purché sia garantito il rispetto delle norme di igiene necessarie alla sanificazione dei locali chiusi e con l’ingresso di non più di una persona alla volta, ad eccezione di congiunti, minori e persone non autosufficienti.





